Derrota de Jaguares

Los Jaguares cayeron ante Lions, por 47 a 27, en partido correspondiente a la segunda fecha del Súper Rugby, que aglutina a franquicias del hemisferio Sur.

El encuentro se disputó en el Emirates Airlines Park de Johannesburgo, el mismo escenario en el que Los Pumas ingresaron en la consideración mundial al derrotar a Juniors Springboks, por 11-6, en 1965.

El conjunto argentino arrancó muy bien y se situó al frente 10-0, en apenas 18 minutos. Un try de Emiliano Boffelli inauguró la cuenta y prometía sonrisas para el combinado vestido de naranja.

Los dirigidos por Mario Ledesma se desplomaron rápidamente, mostraron falta de consistencia en el juego, no tuvieron posesión de la bola y permitieron la reacción de los Lions, que ya al cierre del primer tiempo habían revertido el tanteador y pasaban a ganar por 19-10.

En el comienzo del segundo tiempo, el combinado sudafricano no aflojó y siguió con el pie fuerte en el acelerador.

Los locales aprovecharon cualquier desconcentración de los Jaguares y, rápidamente, pasaron a dominar en la pizarra por 26-10.

El equipo argentino había perdido en el estreno ante Stormers, por 28-20, en Ciudad del Cabo.

Los Jaguares buscarán recuperarse el sábado 3 de marzo en el choque que sostendrán con Hurricanes, de Nueva Zelanda, en cancha de Vélez Sarsfield, desde las 18.40, por la tercera fecha.



SEIS NACIONES



Por la tercera fecha del seis Naciones, Irlanda venció a Gales en un partidazo 37-27 y es líder del torneo. En tanto, Escocia dio el batacazo al vencer a Inglaterra 25-13 después de diez años. El viernes, Francia le había ganado a Italia 34-17.



Las Posiciones: Irlanda 14 puntos; Inglaterra 9; Escocia 8; Francia 6; Gales 6; Italia 0.

Próxima fecha (4ta): Irlanda vs Escocia, Francia vs Inglaterra, Gales vs Italia