Píldoras Políticas

INTERNA SENATORIAL



En los pasillos del Senado se dice que hay una interna entre dos hombres fuertes del oficialismo, que hasta ahora se mantiene silenciada pero que puede tener alguna consecuencia visible en el mediano plazo. Según estos comentarios -hechos en voz muy baja- los protagonistas de la pelea son el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo, y el secretario administrativo, Helio Rebot.

El primero es el encargado de tejer los acuerdos con el PJ, sector clave para el funcionamiento del Senado debido a que Cambiemos carece de mayoría propia. El segundo, como su cargo lo indica, es el administrador de los fondos, de "la caja".

Dicen que el que está molesto es Pinedo, los manejos administrativos de Rebot a veces juegan en contra de los acuerdos políticos con los senadores justicialistas, a quienes necesita para garantizarle al Gobierno la aprobación de los proyectos.

Ambos son hombres de confianza de la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, a quien ya la habrían puesto al tanto de las fricciones.



LAURA CONTRA TODOS

Por su pertenencia al PRO, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, es recurrentemente cuestionada por dirigentes de la oposición, que la acusa de no poseer independencia de la Casa Rosada. Sin embargo, en el Gabinete opinan todo lo contrario.

"Laura Alonso hace lo que quiere para bien o mal", remarcó un ministro nacional. Y, para profundizar la idea, agregó: "Si no, pregúntele a (el ministro de Agroindustria, Luis Miguel) Etchevehere, que tuvo que devolver 500 lucas; o a (el titular de la cartera de Energía y Minería, Juan José Aranguren), que tuvo que desprenderse de las acciones de Shell".

"Laurita dispara para todos lados y tiene puntería", concluyó un funcionario nacional.



JULIO GOBERNADORES

En oportunidad de la cumbre que el radicalismo llevó a cabo en el Hotel Savoy, gobernadores, legisladores y dirigentes de todo el país publicaron sus fotos en las redes sociales y, algunos, aprovecharon para enviar algunos mensajes en clave electoral.

Fue el caso del riojano Héctor Olivares, que publicó en Twitter una foto junto a los senadores Julio Cobos (Mendoza) y Julio Martínez (La Rioja), junto a una leyenda muy clarita: "Con los Julio gobernadores 2019".



¿SE ENOJO GARAVANO?

En el Gobierno empezó a tomar fuerza la versión de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, podría disolver o degradar la Unidad AMIA que encabeza el radical Mario Cimadevilla.

De acuerdo a esta versión, el ministro avanzaría en ese sentido debido a las diferencias que se pusieron de manifiesto cuando pidió al abogado del Gobierno en la causa AMIA José Console retirar la acusación contra los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Muller, que Cimadevilla sostenía.

La otra arista del conflicto es que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, acostumbrada a marcarle la cancha al Poder Ejecutivo, cuestionó públicamente a Garavano y defendió al radical.

Aparentemente, la Unidad sería disuelta reducida a una dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos.



MACRI AL CONGRESO

La Cámara de Diputados dispuso el asueto administrativo para el próximo 1 de marzo, día en que se realizará la Asamblea Legislativa y el presidente Mauricio Macri inaugurará un nuevo período de sesiones ordinarias. A través de una resolución de la Secretaría Administrativa se explicó que “resulta procedente arbitrar las medidas necesarias a fin de preservar la seguridad en el ámbito de esta Honorable Cámara”, dada la presencia del jefe de Estado, ministros y legisladores.

Con la decisión, el oficialismo busca evitar cualquier tipo de incidentes, teniendo en cuenta las violentas jornadas que se vivieron en el Congreso -y alrededores- durante el debate por la Ley de Reforma Previsional.