La Paritaria de Municipales comienza el jueves próximo

En reunión plenaria de Intendentes y Presidentes Comunales de la Provincia de Santa Fe convocada por la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, se designaron a los Representantes Paritarios, que junto a los delegados de FESTRAM, deberán dar inicio a la discusión de la Política Salarial 2018 para todos los Trabajadores del sector.

Los intendentes de las cinco ciudades cabeceras de Nodos (Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto) más Curupayti, Rufino y Villa Gobernador Gálvez serán los intendentes y presidentes comunales que representarán al resto de las más de 300 localidades de la Provincia)

La primera reunión prevista fue citada para el mediodía del jueves de la semana próxima, lo que motivó el malestar de los Representantes Sindicales que vienen reclamando la urgencia de iniciar la discusión salarial.

Para FESTRAM, esta demora acota los márgenes de negociación y pone a las partes en la premura de definir un acuerdo a la mayor brevedad, debido a lo avanzado del mes de Febrero y la necesidad de contar con definiciones urgentes como consecuencia del deterioro del poder adquisitivo del salario, con la incertidumbre que ocasionan el incremento de precios surgidos en estos dos primeros meses del año, como así también la necesidad de afrontar los costos de la canasta escolar a días de iniciarse el ciclo lectivo.

El Gremio Municipal ya había resuelto rechazar el intento del Gobierno Nacional de imponer un incremento en cuotas del 15% sin cláusula gatillo y preocupa que esta demora esté vinculada a las especulaciones patronales en someterse a las pautas salariales que se determinen en el orden nacional y provincial, evitando la libertad en la negociación colectiva.

El Plenario de Secretarios Generales de los Sindicatos nucleados en FESTRAM facultó a sus Representantes Paritarios para que adopten las medidas que consideren convenientes, en caso que la negociación se extienda sin resultados concretos en las definiciones de obtener una recomposición salarial que garantice el poder adquisitivo del salario.



COCCO

Darío Cocco, Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, será uno de quienes se sentarán en la mesa de negociación, en representación de los trabajadores. En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) comentó que "seguramente, los primeros días de la semana que viene estaremos reunidos para solucionar el problema del salario de los empleados municipales, porque la inflación nos ha impactado muy fuerte y la pérdida ha sido muy grande".

"Nosotros no vamos a aceptar ningún techo. Para nosotros, el 15% no es una cifra que pueda resolver el problema de los trabajadores. Tampoco vamos a permitir que nos saquen la cláusula gatillo, porque en este país en donde no se sabe cuál va a ser la inflación, no podemos cerrar una paritaria por debajo de lo que ocurra con el poder adquisitivo", dijo Cocco y reconoció que el hecho de que se haya propuesto la cláusula gatillo en la negociación provincial da alguna tranquilidad de que se repita en la paritaria municipal: "es una señal muy importante que la provincia diga que no va a poner techo y que no va a sacarla. Nos sirve también como una referencia muy importante. Creemos que los intendentes irán por la misma línea que el Gobierno Provincial".

"Nosotros queremos cerrar la negociación lo antes posible, sin medidas de fuerza, llevándole a la gente la recomposición salarial. Ojalá así sea este año", comentó Cocco.