Atlético: ¿Se corta en la cima?

El Atlético de Rafaela de Lucas Bovaglio anda derecho. Viene de recuperar la cima en soledad en su visita a Ferro Carril Oeste, y ahora intentará mantener el liderazgo pero además, llegar a un duelo clave ante Aldosivi (lo visitará el próximo sábado) con por lo menos la diferencia de dos puntos en la tabla que hoy los separan. Incluso esta tarde el “Tiburón” juega antes y la “Crema” saltará a cancha sabiendo ese resultado.Por la fecha 16ª, Atlético buscará su novena victoria en el torneo de la B Nacional, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza, quien llega en puesto de descenso directo, con su DT en la cuerda floja y de dos derrotas seguidas. Desde las 19:05, con arbitraje de Héctor Paletta, y televisado por TyC Sports.Los dirigidos por el “Moncho” Bovaglio vienen de superar como visitante a Oeste por 2 a 0, y así recuperarse después del traspié sufrido con Brown de Adrogué en su última presentación ante su gente.El cuerpo técnico de Atlético decidió realizar tres modificaciones en relación al once inicial que viene de jugar en Caballito. Retornan tras cumplir con la suspensión Emiliano Romero y Jorge Velázquez, mientras que aparece desde el arranque el “Flaco” Castro, como conductor.Las principales novedades pasan por el banco de relevos donde estará, por primera vez desde su regreso a la “Crema”, Rodrigo Depetris. El que vuelve es Wilfredo Olivera. El defensor que no juega desde la fecha 6 (lesionado vs Chicago) ocupará el lugar de Carniello, entre los relevos. Los otros que aguardarán por algunos minutos en la tarde-noche de hoy son Matías Tagliamonte, Facundo Soloa, Enzo Gaggi, Mauro Marconato y Maximiliano Casa.Independiente Rivadavia cambió de entrenador allá por la fecha ocho cuando José Romero fue reemplazado por Pablo De Muner, quién hasta ese entonces era su ayudante de campo, y hoy llega necesitado de puntos. Hace cuatro encuentros que no gana y viene de dos derrotas en fila. Si el torneo terminara hoy sería uno de los seis que estaría perdiendo la categoría. En lo que va del certamen la “Lepra” no pudo ganar en condición de visitante en donde suma cuatro empates y tres derrotas. Según medios mendocinos, si pierde este sábado en Rafaela, De Muner estará dando un paso al costado.Atlético de Rafaela se enfrentó con Independiente Rivadavia de Mendoza en 13 oportunidades y se encuentra abajo en los partidos ganados, hasta aquí manda la “Lepra”. La “Crema” sólo ganó tres (todos en Alberdi), empataron otros tres (dos en el Monumental) y los otros siete juegos fueron para los mendocinos.El último enfrentamiento en nuestra ciudad fue en la temporada 2010/2011, en la cuál aquel equipo conducido por Carlos Trullet conseguía el ascenso. En aquel cotejo terminaron 2 a 2 con Atlético siempre remontando el marcador y con un golazo de tiro libre del “Flaco” Castro, que justamente hoy reaparece entre los once titulares. El otro tanto de la “Crema” (el 1 a 1) lo había anotado Lucas Bovaglio, de penal.Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Alexis Nicolás Castro; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener.Lucas Bovaglio.Cristian Aracena; Agustín Alberione, Alejandro Rébola, Mauro Maidana y Luciano Sánchez; Gastón González, Juan Manuel Cobo, Lautaro Disanto e Ignacio Irañeta; Milton Celiz y Cristian Lucero.Pablo De Muner.Monumental.Héctor Paletta.Mariano Rossetti y Leandro Núñez.Américo Monsalvo.19:05.TyC Sports.Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5