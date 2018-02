Cayeron luego de una persecución de película

Dos jóvenes con antecedentes policiales por hechos violentos fueron detenidos ayer a la madrugada tras chocar contra una columna y un canasto de residuos en la esquina de Constitución y 26 de Enero, luego de una cinematográfica persecución por gran parte de la ciudad.

Al menos seis patrulleros participaron de este operativo en el que se logró detener, presuntamente, a dos delincuentes que habría participado de un ataque a balazos en el que un joven de 22 fue herido y debió ser trasladado al Hospital, deslizaron fuentes confiables.

Por el ruido del impacto del Citroën C 3 de color negro y con vidrios polarizados numerosos vecinos se despertaron a eso de las 2:30 de ayer cuando concluyó la "carrera" a gran velocidad. Las luces de los autos policiales configuraron una escena poco habitual para nuestra ciudad.

"Había muchos policías. Y los pibes que apresaron estaban tirados al piso en la vereda oeste de calle Constitución", dijo uno de los vecinos sobre este hecho que fue "el tema obligado de conversación durante todo el viernes. Incluso sacaron fotos que luego compartieron en redes sociales para reflejar el estado en que quedó el auto Citroën.

Si bien no hubo información oficial al respecto, inicialmente desde la Comisaría 13 se informó de un caso de abuso de arma de fuego en una vivienda de calle Buffa al 1.400 donde se encontraba un joven de 22 años, identificado como Joaquín Z.. A esa casa llegaron tres hombres con numerosos antecedentes policiales, uno conocido como "Patito" y el otro como "Ñoño" mientras que el restante no fue identificado, que enseguida comenzaron a disparar contra el joven de 22 años quien sufrió lesiones graves que obligaron a su traslado al Hospital Dr. Jaime Ferré.

"Si, la detención de calle Constitución tiene que ver con ese ataque en calle Buffa", dejó entrever la fuente consultada.

El automóvil Citroen circulaba a gran velocidad por calle 26 de Enero y aparentemente intentó girar en contramano hacia el sur por Constitución, pero el conductor perdió el control y casi colisiona con una vivienda (en ese tramo, 26 de Enero tapa con la otra calle). De todos modos, alcanzó a doblar para rozar la columna de alumbrado público y arrancar el cesto para los residuos de esa vivienda.



TENENCIA DE

ARMA DE FUEGO

Por otra parte, efectivos policiales indicaron que ayer a las 11:30 cuando se encontraban de recorrida por calles del norte de la ciudad en el marco de acciones de prevención del delito, cuando avanzan por calle Flaminio del Signore y España, escuchan una detonación de arma de fuego que se habría originado en cercanías a calle Jorge Arias.

"Un hombre de contextura física robusta, cabello negro corto y ondulado, el cual vestía con camiseta deportiva color celeste con detalles en blanco, bermuda de jean escondió un arma de fuego entre sus ropas y luego comenzó a huir", indicaron desde la Policía. En su trayecto recorrió patios de una vivienda de calle Arias, luego de otras casas ubicadas sobre calle Peterlín.

Poco más tarde, sobre avenida Italia al 2.600 se observó a un hombre que portaba una escopeta y que comienza a huir cuando los agentes policiales le pidieron que se detenga. En una casa del sector, donde se encontraba una mujer, se logró dar con el arma, que fue secuestrada junto a varios cartuchos. En este marco, tras la comunicación con la fiscal Lorena Korakis, se decidió abrir una causa por el delito de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.