Mársico insta al diálogo entre Castellano y Pullaro

El concejal Lisandro Mársico llamó a retomar el diálogo entre ambos funcionarios: “en aras de la coordinación de acciones eficaces para el combate contra delito, no suma a tales fines, que el Ministro de Seguridad de la Provincia y la máxima Autoridad local, no tengan comunicación”, esgrimió Mársico.

“Como puede ser que si uno viene a la ciudad el otro no está presente, y en este tire y afloje, la población en el medio y en gran número siendo víctima del delito”, apuntó el concejal del Partido Demócrata Progresista.

“Si aquí alguien cometió un error, debemos seguir, no pueden ciertos enconos personales estar por encima de las necesidades de la comunidad, sobre todo en un tema tan delicado como es la seguridad ciudadana, porque los delincuentes no paran y no dan descanso” prosiguió el edil del PDP.

“Ambos representantes deben trabajar de manera mancomunada, como se venía haciendo, el bienestar de los vecinos de Rafaela, es lo que debe primar sobre esta compulsa ¿Cómo puede funcionar bien una política de estado en materia de seguridad si quienes deben dirigirla, cada uno con sus competencias, no tienen un contacto fluido ”, sentenció Lisandro Mársico.