En España, Dujovne busca captar nuevas inversiones

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El gobierno de Mauricio Macri busca "aumentar la inversión y la productividad sin afectar a los sectores más vulnerables", afirmó ayer en España el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al considerar que el proceso de crecimiento económico "llegó para quedarse".

Dujovne participó de un seminario organizado por la agencia de Noticias EFE, junto a su presidente, José Antonio Vera, y el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro.

El ministro argentino dijo que el gobierno "tiene como objetivo lograr un aumento de la inversión y la productividad, sin desatender a los sectores más vulnerables".

Ante empresarios y ejecutivos, el ministro sostuvo que "esa es la única forma de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, para lograr reducir la pobreza que es el principal objetivo de nuestro presidente".

El funcionario concluyó una visita oficial de tres días en España, donde se reunió con funcionarios del gobierno de ese país y con empresarios, a quienes alentó a invertir en el país. Destacó que las reservas están "en niveles récords, y este proceso de crecimiento y reordenamiento macroeconómico llegó para quedarse".

Dujovne sostuvo que los primeros objetivos del gobierno fueron "remover los controles de capital y de tipo de cambio, solucionar el conflicto con los holdouts, y reconstruir nuestra agencia nacional de estadísticas". "En 2016 iniciamos el proceso de normalización y comenzamos a sentar las bases para el crecimiento sostenible, con una macroeconomía más ordenada, reglas más simples, una economía más competitiva, y una reinserción inteligente en el mundo. En 2017 continuamos con este reordenamiento macroeconómico", puntualizó el ministro.

Dujovne afirmó que "los resultados están empezando a aparecer" al resaltar que el país está "creciendo hace seis trimestres seguidos, algo que no ocurría desde 2011 y este crecimiento está liderado por la inversión, que creció casi 11% en 2017 y crecerá aún más en 2018".

"Los salarios reales y el empleo continúan expandiéndose y la inflación está en una clara trayectoria descendente, con algunos obstáculos como por ejemplo el aumento de precios regulados que hacen que el proceso sea lento", reconoció el jefe del Palacio de Hacienda.



MOMENTO TENSO

Dujovne, atravesó un momento tenso cuando un economista le cuestionó los datos oficiales sobre pobreza, en el marco de su exposición en un foro internacional en España.

"Usted está mintiendo y lo sabe", le espetó el economista a Dujovne, al cuestionar los datos oficiales de pobreza que difundía el funcionario en un panel del seminario "Tribuna EFE Casa América".

En ese encuentro, organizado por la agencia de noticias española EFE, el ministro expuso la situación de la economía en la Argentina, y sus expectativas para este año, y luego se abrió una ronda de preguntas.

En ese momento fue interpelado por el economista argentino y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Fonseca, quien rebatió datos sobre pobreza que dio el ministro, al afirmar que ese problema en la Argentina "antes era del 28% y ahora del 31,9 por ciento".

Dujovne le respondió al académico: "Creemos que vamos a poder mejorar la calidad de vida de los argentinos, la pobreza comenzó a bajar, del 32% ya estamos en niveles cercanos al 28%, y no tenemos dudas de que va a seguir bajando". "Creo que aquí el problema es que el profesor de la Complutense toma la estadísticas del Indec del gobierno anterior", ironizó incluso Dujovne.

Fue en ese momento que el ministro fue interrumpido por Fonseca, quien afirmó: "Usted está mintiendo y lo sabe", al fundamentar sus dichos en las cifras sobre pobreza difundidas por la Universidad Católica Argentina (UCA). "Lo que pasa es que antes los datos de la UCA valían para el ministro. Ahora, no", insistió Fonseca, al reconocer que la cifras de la UCA eran su fuente de información.

En medio de esa discusión, el moderador del panel, José Antonio Vera, de la agencia EFE, se vio obligado a interrumpir a Fonseca, al recordarle que había tenido "su turno, deje hablar a otros".

El ministro atravesó la incómoda situación en el panel de expositores, al que asistió flanqueado por su par español Cristóbal Montoro, quien respaldó la política del gobierno de Mauricio Macri, aunque advirtió sobre la importancia de que la corrección de la economía no afecte el crecimiento.

Dujovne culminó una gira de tres días por España donde mantuvo contacto con empresarios, analistas e inversores, a quienes llamó a "acompañar" a la Argentina en la "titánica tarea" de recuperar la normalidad.