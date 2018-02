Un inmenso Peque

Le ganó a Gael Monfils 6-3 y 6-4 en una actuación sólida, convincente para dejar sacar del torneo al mimado de los espectadores. El francés es un jugador que hace todo fácil en la cancha, atleta como pocos, sus golpes pareciera que no le cuestan, por eso es doblemente meritorio el triunfo de Diego Schwartzman. Su rival en semifinales -hoy a las 17- será el chileno Nicolás Jarry, un clásico con todos los condimentos, sin lugar a dudas un aperitivo del choque por Copa Davis. Por otra parte, Zeballos/Molteni perdieron en semifinales con Mktic/Peya 6-4 3-6 y 10-7.El mal tiempo en gran parte de la jornada de ayer, puso muy nerviosos a los organizadores, la lluvia llegó a media mañana y cuando faltaban dos horas para el inicio del primer partido, la incertidumbre crecía. Trabajaron a destajo los cancheros, utilizando todos los medios que tenían a mano para mejorar y secar la Quadra (Cancha) principal, escenario de los cuatro partidos de cuartos de final.De hecho el primer partido de Cuevas/Jarry que tenía horario de comienzo a las 15 horas, comenzó casi una hora más tarde. Afortunadamente para todos se pudo recomponer la cancha, se jugó el primer partido, claro que las nubes seguían amenazando, minutos más tarde comenzaron a caer gotas, los jugadores ya estaban en la cancha, la lluvia fue cada vez más intensa, el árbitro principal mandó a los jugadores al vestuario. Otra vez a esperar y mirar al cielo. Pero siempre que llovió, paró.EL PARTIDOLos dos sets, en el comienzo, fueron un calco, toda vez que Monfils quebró el saque de Schwartzman y parecía que el galo iba a sacar provecho de esa ventaja, pero no fue así. En el primer set sacó el “Peque” 1-3 pudiendo conservar su saque y colocarse 2-3, en el game siguiente le quebró a Monfils y de ahí al final tuvo regularidad, ajustó un poco sus tiros, más allá de algunas dudas en algunos puntos, estaba 40-0, y errores infantiles, seguramente algo de nervios, le permitió al francés igualar en 40, pero afortunadamente para el argentino pudo sacar el game adelante y colocarse 4-3. Jugó mal su saque Monfils lo volvió a ceder y después con mucha autoridad el hombre nacido en Capital Federal se llevó el set.Lo dicho, otra vez Monfils tomó la delantera al quebrar el saque de Schwartzman y ponerse 3-1. Un calco del primero, se repuso el gran “Peque” para ponerse 2-3, ganar su saque y empatar en el tanteador. Otro quiebre para el argentino para sacar la diferencia, la mantuvo en el siguiente juego con su saque, Monfils hizo lo suyo para ponerse 4-5 y llegó la posibilidad de cerrar el partido con su saque.Aplomado, sereno, seguro de sí mismo y con mucho temple, no tuvo inconvenientes de levantar los brazos al cielo. Una victoria que le vale estar en semifinales, demostrando que su puesto 23 en el Ranking ATP no es casualidad.JARRY - CUEVASFue el primer partido de cuartos de final, en dos sets el chileno bajo al campeón del año 2016 por 7-5 y 6-3. Teléfono para Daniel Orsanic, pensando en la serie de Copa Davis en San Juan.FUE VISITANTEEs difícil que un argentino sienta el apoyo del público local cuando juega en Brasil, más allá que el rival sea un europeo. A fuerza de ser sincero, eso pasaría también en nuestro país. Esta situación vivió anoche en la Quadra Central del Jockey Club, a excepción de un puñado que estábamos en el estadio, la gran mayoría deseaban, gritaban y hacían fuerzas para que el victorioso fuese Gael Monfils. Al final sólo disfrutamos unos pocos. Por eso el triunfo de Schwartzman vale doble.Luego en conferencia de prensa ante la consulta de LA OPINION manifestó que "Gael tiene siempre una forma de jugar que contagia a los espectadores, pero estuve tranquilo, jugué mi tenis y lo pude ganar".Sobre la semifinal, sobre si sería aperitivo de Copa Davis, expresó que "Mañana (por hoy) va a ser un partido en donde los dos vamos a tratar de ganar, para estar en la final, eso hoy es lo más importante. Claro que no y creo que tampoco él, nos podemos abstraer del partido en San Juan".