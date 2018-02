Los gobiernos anteriores gastaron mucho en carteles

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Mauricio Macri se quejó ayer del dinero que "se ha gastado en carteles" por obras que no se hicieron durante administraciones anteriores, al visitar junto a la gobernadora María Eugenia Vidal la extensión de la Autopista Camino del Buen Ayre."Cuánta plata se ha gastado en carteles para decir que se estaba haciendo algo que no se hacía", se preguntó Macri.En sintonía con expresiones de Vidal, subrayó: "Esta obra fue planificada hace tantos años, creo que la gobernadora no había nacido, y se prometió y se prometió y se habló de ella muchos años y después entró en esto de que se ponen los carteles y no avanza".El Presidente felicitó a los 2.800 trabajadores de la obra, por estar "cambiando la vida a 12 millones de bonaerenses, que son todos los que viven alrededor de la Ciudad de Buenos Aires y que van a poder ir del Oeste al Sur sin tener que entrar a la Capital"."Esta obra va a potenciar y poner en valor todo ese empuje que tienen los bonaerenses", remarcó el jefe de Estado, tras hacer una recorrida por los trabajos junto a Vidal, los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Educación, Alejandro Finocchiaro.Según se informó oficialmente, la extensión de la autovía entre el Acceso Oeste y La Plata demandará una inversión superior a los 13.000 millones de pesos y tendrá 83 kilómetros de traza.ENTIERRO DE SU PRIMAY ANTONIA A CLASESPor otra parte, Macri asistió en la localidad de Pilar al entierro de su prima María Teresa Calcaterra, quien murió el día anterior a causa de un cáncer a los 64 años. María Teresa era hermana del primo del Presidente y empresario constructor, Angelo Calcaterra, y la inhumación de sus restos se realizó al mediodía en una ceremonia en el cementerio privado Parque Memorial, ubicado a la altura del kilómetro 47 de Panamericana, con la presencia también del intendente de Vicente López, Jorge Macri, entre otros miembros de la familia.El Presidente llegó allí en helicóptero junto a su esposa, Juliana Awada, luego de haber encabezado en Ituzaingó un acto en la Autopista del Buen Ayre con la gobernadora María Eugenia Vidal.Más temprano, el jefe de Estado llevó a su hija Antonia de 6 años a su primer día de clases en la escuela primaria, que cursa en el Liceo Francés "Jean Mermoz" del barrio porteño de Belgrano.Acompañado por la primera dama, Macri ingresó al aula con su hija menor y aprovechó para sacarle algunas fotos a la niña con su celular. El colegio depende del Ministerio de Asuntos Extranjeros francés y el programa de estudios es el mismo que tienen los estudiantes franceses con algunas materias propias del programa argentino que les permite a los jóvenes recibirse con el doble bachillerato.