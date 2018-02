El refugio de Don Ata

Allí nomás, en el norte cordobés, antes de la provincia de Santiago del Estero, se encuentra el Cerro Colorado, refugio de Atahualpa Yupanqui; al que con mi esposa visitamos acompañados de Elvio Minitti y su esposa Wilma.Fuimos acompañados por una guía, que luego de gran parte del recorrido nos manifestó "debajo de esa piedra grande están los restos de don Atahualpa y debajo de la piedra chica los restos del "Chúcaro el gran bailarín", eran grandes amigos y compartieron la vivienda por mucho tiempo".Nos señaló "en ese Libro de Actas , pueden Uds. consignar lo que les dicte el corazón, y debajo vuestra firma y dirección. Me dije: aquí voy a asentar lo que pienso, lo cual hice bajo un estado emocional muy particular, recuerdo perfectamente haber consignado lo que sentía y rubriqué el acto con un ¡Viva la Patria!.En fin, fue un viaje por demás emotivo, y al regreso visitamos la Villa Tulumba, en cuya Iglesia se atesoran elementos que fueron de la Catedral de Córdoba.Quienes quieran llegar al Cerro Colorado, desde Córdoba deben tomar el Camino Real, hacia el Norte, luego de Caroya, Jesús María, Villa del Totoral, San José de la Dormida, y un poco más al Norte se toma hacia la izquierda y se llega al Cerro Colorado.Vale la pena conocer el Cerro Colorado, cuyo color me hizo recordar la tierra misionera.