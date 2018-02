La fórmula que impulsa SMATA para terminar con la pobreza

La Argentina debe trabajar en un plan para duplicar la cantidad de pymes en diez años hasta "llegar a 120 mil, y terminar con los graves problemas de pobreza", propuso el secretario general del sindicato de mecánicosSMATA, Ricardo Pignanelli.El sindicalista dijo que los países desarrollados de Europa, e incluso los Estados Unidos y ahora China, apuestan a las pequeñas y medianas empresas, y a la capacitación de sus trabajadores para que no queden relegados ante el vertiginoso avance de la tecnología.Pignanelli se pronunció de esta manera al participar a finales de junio del año pasado, junto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el primer panel del Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) en un hotel del barrio porteño de Retiro.Pero esa exposición mantiene la actualidad en un país que encadena crisis tras crisis. El sindicalista contó que su gremio decidió años atrás focalizarse en la capacitación profesional por lo que abrió 40 centros de formación en todo el país y ahora avanza en acuerdos con empresas, como por ejemplo con Toyota, para instruir a 50 trabajadores sobre la tecnología híbrida."Apostamos a que si seguimos con la calidad de mano de obra, tendremos oportunidades. Sin eso, no habrá oportunidades. Todo esto es para mantener y acompañar la tecnología que se nos viene. En el mundo prueban drones que levantan una tonelada. Si no ponemos capacidad y capacitación, en 15 años nuestros hijos y nietos no tendrán posibilidades", dijo.Según Pignanelli, la Argentina tiene los principales problemas y desafíos en el sector "micro", que es justamente donde crece el ser humano, donde desarrolla sus capacidades y donde su mano de obra es más necesario para la producción."Tenemos que recuperar las PyMEs. Si somos capaces de armar una estructura para que en 10 años podamos tener 120.000 PyMEs, se acabó el problema de la Argentina. Desarrollan y crean empleo. Las PyMEs traspasan los gobiernos", afirmó.En la Argentina hay en la actualidad unas 60.000 pequeñas y medianas empresas y generan el 80 por ciento de los empleos, por lo que si se duplican en una década, el país dejaría de tener los problemas de desempleo y pobreza, según la propuesta del jefe del SMATA.