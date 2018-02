El auto eléctrico

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que lidera Ricardo Pignanelli, otorga prioridad a los cursos de capacitación y formación profesional de sus afiliados, en el contexto de una tendencia mundial según la cual la incorporación del vehículo eléctrico e híbrido, y los cambios tecnológicos que conllevará para la industria, son "un camino irreversible".

"El SMATA comprendió que desembarca la tecnología híbrida, que es el paso previo al auto eléctrico y anterior al de hidrógeno. En Japón ya funciona. De no calificar a la mano de obra, el país no tendrá oportunidades. Para el 2020 habrá camionetas y coches híbridos, que es la combinación de un motor a combustión con baterías que proveen electricidad. El vehículo funciona con corriente o combustión, según su reserva eléctrica", afirmó Pignanelli para quien en 2030-32 ya habrá "auto eléctrico".

El jefe de la organización sindical explicó que ese vehículo significará "una gran innovación para la industria", porque aunque la carrocería y el chasis continúen existiendo, ese vehículo ya "no tendrá para el 2030-32 motor, diferencial, caja ni embrague".