Sensaciones y sentimientos

EL AMOR Y EL TENISLa reciente última edición del torneo nacional de tenis puso sobre el tapete (mejor dicho sobre la cancha) la dificultosa e inarmónica relación entre la precisión del idioma y el deporte.Para empezar, definir a nuestro máximo torneo como Argentina Open es una incongruencia; ataca a una imprescindible lógica en el modo de nombrar.De los torneos abiertos (se los llama familiar y simplemente “abiertos”), dos de ellos no incluyen la utilitaria palabra “open”: son los de Francia (Roland Garros) e Inglaterra (Wimbledon), aunque en este último caso bien podría llamarse “Inglaterra open” por la consiguiente lógica idiomática que también tienen los de Australia (Australia Open) y Estados Unidos (USA Open). Para que quede claro: si son países de habla inglesa corresponde decir “open”; pero si estamos en Argentina, por nuestras profundas e históricas raíces hispánicas, deberíamos llamarlo “criollamente”, Abierto de Argentina.¿Por qué “abiertos”? En sus antiguos orígenes se jugaba sólo en algunas regiones con la consiguiente restringida participación. Actualmente (se la denomina periodísticamente como “la era abierta”) y con su organización y reglamentación como deporte, los torneos se multiplicaron y cualquier jugador del planeta puede participar en los que organiza cada país.¿Y la extraña expresión “tie break”?Como literalmente dice “muerte quiebra”, en principio poco tiene que ver con el deporte y la vida (o falta de ella), por eso hay quienes la han castellanizado como “muerte súbita”. Es una forma de “game” suplementario que define quién ganó el “set”. Resulta mucho más cómodo y preciso decirla en su original inglés que perder tiempo al buscarle traducciones de pocas palabras mientras se está jugando el partido. Como propuesta de un solo fonema se podría decir tranquilamente “desempate” y todos (menos el que pierde el set) quedarían satisfechos.Ahora vamos a hablar de la relación entre el amor y el tenis. Habrán notado ustedes, atentos y concentrados espectadores del tenis por televisión, que cuando un jugador gana el primer punto del “game” el árbitro principal dice “fifteen love” y, si el mismo jugador logra un punto más, dice “thirty love”. Traducido literalmente dijo “quince amor” y “treinta amor”. Pero ¿por qué dice “amor” y no “cero”, como corresponde? En este punto la matemática y los sentimientos juegan su propio partido: antiguamente se decía que como el amor no tiene relevancia deportiva (se animaban directamente a decir “el amor no es nada”) si un jugador obtenía los puntos en disputa y el otro no, lo consolaban de esa nada expresando que sólo tenía amor en lugar de los puntos valiosos para el partido.Es sin duda una costumbre curiosa que de alguna manera compensa los valores. Los trofeos quedan para un jugador mientras que el otro es feliz en su vida amorosa, un armonizador criterio que también se aplica en los juegos de azar y que intenta decir que en la vida no se puede tener todo. Pero no es tan así.¿Se fijaron ustedes, atentísimos observadores del tenis por televisión, en la belleza de las acompañantes de los jugadores, esas que jubilosamente celebran los puntos difíciles que logran en la cancha sus esforzados caballeros de filosa raqueta?Si prestaron atención a ese detalle concluirán, como nosotros, en que los puntos que generan triunfos y el amor, van juntos muchas más veces que las que cualquier espectador desaprensivo pueda imaginar.