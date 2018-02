Jaguares, por la recuperación

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, buscará hoy su primer triunfo en la temporada 2018 cuando visite a Lions por la segunda fecha, en un partido que se disputará en Johannesburgo. El partido se disputará a partir de las 10:05 (hora argentina y con televisación de ESPN), con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper, y será el segundo duelo de Jaguares en el Súper Rugby tras la derrota frente a Stormers como visitante por 28 a 20.Para este partido el entrenador Mario Ledesma confirmó dos cambios para enfrentar este sábado a Lions, en Johannesburgo, por la segunda fecha del Súper Rugby. Bautista Delguy ingresará desde el inicio en una de las puntas, lugar que será cedido por Ramiro Moyano, mientras que Guido Petti estará en la segunda línea por el cordobés Matías Alemanno. En el banco, el entrenador decidió incluir a Leonardo Senatore y dejar fuera de los 23 convocados a Juan Martín Hernández.Por el lado de los locales, presentará un cambio del equipo que venció -con cuatro tries incluidos- a Sharks en la primera fecha por 26 a 19, confirmando en gran medida su muy buena temporada anterior. En esta ocasión Andries Ferreira vuelve a la segunda línea en lugar de Marvin Orie. El apertura tucumano Nicolás Sánchez, quien cumplirá 25 partidos con la camiseta de Jaguares, es el único jugador argentino que le hizo dos tries a Lions.En consecuencia, Jaguares formará de la siguiente manera: Felipe Arregui, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (capitán), Javier Ortega Desio y Tomás Lezana; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Bautista Delguy y Joaquín Tuculet. Como suplentes estarán a disposición los siguientes jugadores: Julián Montoya, Javier Díaz, Juan Pablo Zeiss, Matías Alemanno, Marcos Kremer, Martín Landajo, Leonardo Senatore y Ramiro Moyano.En tanto, el equipo sudafricano alistará a Jacques Van Rooyen, Malcolm Marx, Ruan Dreyer, Andreis Ferreira, Franco Mostert, Albertus "Kwagga" Smith, Cyle Brink, Warren Whiteley (captain), Ross Cronje, Elton Jantjies, Aphiwe Dyantyi, Harold Vorster, Lionel Mapoe, Sylvian Mahuza y Andries Coetzee. Suplentes: Robbie Coetzee, Dylan Smith, Jacobus Adriaanse, Lourens Erasmus, Hacjivah Dayimani, Marco Jansen Van Vuuren, Howard Mnisi y Rohan Janse Van Rensburg.ARGENTINA XV EN JUJUYLos entrenadores de Argentina XV definieron el equipo titular que este sábado en San Salvador de Jujuy recibirá a los Canucks por la cuarta fecha de la Americas Rugby Championship. La transmisión será a partir de las 20, en vivo por ESPN 3.Sólo cinco jugadores se mantienen en el XV inicial respecto del que arrancó la semana pasada frente a Uruguay.El equipo será con: 1- Franco Brarda, 2- Gaspar Baldunciel, 3- Santiago Medrano, 4- Santiago Portillo, 5- Ignacio Larrague, 6- Mariano Romanini, 7- Tomás de la Vega (C), 8- Santiago Montagner, 9- Felipe Ezcurra, 10- Lucas Mensa, 11- Rodrigo Etchart, 12- Juan Cappiello, 13- Santiago Resino, 14- Santiago Álvarez, 15- Juan Cruz Mallía.GANO FRANCIAEl seleccionado de Francia se impuso ayer como local ante Italia por 34 a 17 en el comienzo de la tercera fecha del Seis Naciones.La jornada seguirá hoy con dos enfrentamientos delicados para los colíderes del torneo: Irlanda recibirá a Gales e Inglaterra se desplazará a Escocia. El XV del Trébol, que lidera la clasificación con 9 puntos, pero mejora a los ingleses en la diferencia de puntos (+39 por +37), recibe a un equipo galés en reconstrucción desde las 11:15. En tanto en Murrayfield, el duelo entre escoceses e ingleses se iniciará a las 13:55.