Zeiter se destacó en Concordia y jugará G-1

Durante el pasado fin de semana se disputó en Concordia el torneo Regional de tenis de menores (ex Grado Dos), en el cual tuvo una meritoria performance Federico Zeiter en la categoría Sub 16.El rafaelino se impuso en primera ronda a Octavio Gómez, de Buenos Aires, por 6-3 y 6-1, y en octavos de final a Ignacio Quiroga, de Esperanza, por 6-4 y 6-1. En cuartos de final no pudo con el rosarino Ayrton Marcos (9º del ranking nacional), que a la postre ganaría el torneo de singles y también en dobles, con un resultado de 6-3 y 6-0.Producto de esta buena performance, en las últimas horas quedó confirmado que Zeiter obtuvo un lugar para el Nacional G-1 que se disputará desde el 12 de marzo en Mendoza, en el cuadro principal, con buenas expectativas dado este buen arranque de año.El juvenil se encuentra aún en plena pretemporada. Durante enero realizó la misma en el Lawn Tenis Esperancino, mientras que actualmente viaja dos días a Esperanza y el resto de la semana entrena en el Aero Club de nuestra ciudad, con Mariano Fava y María José Costamagna.