Alfaro, Caruso y Garré en la política de los DT

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El rafaelino Gustavo Alfaro, Oscar Garré y Ricardo Caruso Lombardi lideran el armado de una lista opositora que busca enfrentar en elecciones a Victorio Cocco, el actual secretario general del gremio de los técnicos del fútbol argentino (ATFA). Según anunciaron en las últimas horas, los principales referentes de este movimiento, además de los mencionados, son Felipe de la Riva, Mariano de la Fuente y Jorge Brandoni, con la intención de abrir un nuevo espacio para resolver los constantes reclamos contra la actual conducción.La lista se denominará DIRIGIR, un espacio al que denominan "agrupación federal de técnicos", y tiene como principal objetivo participar de unas elecciones en el gremio, algo que no ocurre hace décadas, desde la asunción de Victorio Nicolás Cocco.En ese sentido, impulsan modificar el sistema de votación, ya que actualmente solo pueden sufragar los afiliados con la cuota sindical al día y el mayor porcentaje de entrenadores no lo está, por no sentirse identificado con la Asociación. Entonces, es una elección de poca gente y esos votos suelen responder a Cocco, por lo que pretenden realizar una votación más federal, incluyendo agrupaciones del interior como Tierra del Fuego, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Chaco. A su vez, en los próximos días analizan juntarse con entrenadores de Primera División, Nacional B, Primera B y Primera C.Según revelaron fuentes de la agrupación, existieron charlas con la cúpula de la AFA liderada por Claudio "Chiqui" Tapia y también en el Ministerio de Trabajo.