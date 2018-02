Racing le ganó a Godoy Cruz

Racing Club de Avellaneda se impuso a Godoy Cruz Antonio Tomba por 2 a 1, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "Malvinas Argentinas", en el marco de la decimoséptima jornada de la Superliga.Ricardo Centurión inauguró el marcador para la visita, a los 12 minutos del complemento. Guillermo "Paul" Fernández, a los 23 del mismo período, empató transitoriamente el encuentro para el "Tomba", en tanto que Maximiliano Cuadra, a los 49 minutos, le dio la victoria final al conjunto de Eduardo Coudet.Tras un primer tiempo parejo con una ligera superioridad del anfitrión, Racing se recompuso en el complemento y ganó con justicia.Huracán logró marcar el gol y supo defenderlo con inteligencia para así poder vencer anoche a Estudiantes de La Plata por 1 a 0, en Parque de los Patricios. El único gol del encuentro lo marcó el delantero Ignacio Pussetto, a los 5 minutos del segundo tiempo, y así el "globo" pudo ganar luego de tres fechas en las que recibió dos derrotas y un empate. El partido estuvo suspendido durante algo más de 20 minutos debido a un corte de luz en la iluminación del estadio.Olimpo de Bahía Blanca se quedó con una victoria clave en su lucha por permanecer en la Superliga, al superar por 2 a 1 a Arsenal de Sarandí, que quedó muy complicado con el descenso. El aurinegro pegó en el cierre del primer tiempo y el inicio de la segunda etapa por intermedio de Franco Troyansky y Luis Vila. Arsenal reaccionó gracias a un tanto de Sebastián Lomónaco pero no pudo alcanzar el empate, pese a que jugó con un hombre más los últimos minutos, por la expulsión de Cristian Villanueva en el local. Olimpo, de esa manera, le sacó diez puntos de diferencia a los del Viaducto en la tabla de promedios y se acerca peligrosamente a Vélez, el último equipo que estaría logrando la permanencia, que todavía permanece a nueve de distancia.La 17ª fecha de la Súperliga tendrá continuidad en la jornada de hoy con la disputa de cuatro compromisos entre los que se destaca Vélez vs River (ver aparte). Por su parte, a las 17 hs estarán jugando Defensa y Justicia vs Patronato (Fox Sports - Darío Herrera) y Lanús vs Rosario Central (TNT Sports - Fernando Rapallini). A las 21:30 se cerrará la jornada con Atlético Tucumán recibiendo a Tigre (Fox Sports - Pablo Echavarría).