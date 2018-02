Fue detenido luego de amenazar a su expareja

Un comerciante de barrio 9 de Julio fue detenido tras una denuncia presentada ante la Comisaría 2ª de esta ciudad por su ex pareja, quien señaló haber sido amenazada. Según la exposición de la víctima, domiciliada en barrio Pizzurno, cuando se dirigió al negocio para "dialogar con su ex pareja", recibió a cambio "amenazas de muerte con un cuchillo".

Los efectivos policiales trasladaron la denuncia a la fiscal, Angela Capitanio, quien ordenó inmediatamente efectuar un allanamiento en el comercio contando con la orden correspondiente emitida por la jueza de Investigación Penal Preparatoria, Cristina Fortunato.

Si bien los agentes no hallaron el cuchillo presuntamente utilizado durante las amenazas, cerca de las 18 hs. procedieron a la detención por amenazas calificadas de un hombre -de 51 años-, que quedó alojado en dependencias de la Comisaría 2ª de Rafaela.