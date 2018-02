Críticas al ministro por sus bienes en el exterior

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La decisión de mantener parte de su patrimonio fuera del país hizo que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fuese cuestionado ayer en España por un economista que lo tuvo a mal traer también con el tema de los índices de pobreza.

El momento tenso se produjo cuando Dujovne alentó a los inversores a venir a la Argentina, por lo que el economista argentino y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Fonseca, lo salió a cruzar.

El mismo catedrático le había cuestionado las cifras de pobreza, por lo que a esa altura ya parecía claro que había alguna especie de encono particular de Fonseca hacia Dujovne.

Fonseca le preguntó a Dujovne si creía posible alentar inversión extranjera cuando el funcionario argentino admitió mantener parte de su patrimonio en el exterior. "¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio en offshore?", fue la pregunta que le disparó Fonseca, luego de que Dujovne expuso sobre la situación Argentina en un panel organizado por agencia de noticias EFE.

Dujovne le respondió: "Mi patrimonio está declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción".

Al ministro también le consultaron si no creía que la presión sindical contra el plan del gobierno dificultaba el programa de reformas y la llegada de inversores. El ministro sostuvo que la protesta del miércoles último liderada por el camionero Hugo Moyano "no es representativa de la "buena relación" que el gobierno de Mauricio Macri tiene con el sindicalismo.

"Si por algo se caracteriza este gobierno es por el excelente diálogo con todos los sectores, incluido el sindicalismo", enfatizó Dujovne.

También pidió diferenciar los sectores sindicales y los de la oposición que son "responsables, y los que no lo son". "Con los primeros siempre hemos podido llegar a acuerdos y la prueba está en que hemos logrado sacar adelante leyes de reforma en el Congreso pese a carecer de mayoría propia", explicó el ministro de Hacienda.