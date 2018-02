Intensa búsqueda de un femicida en Neuquén

NEUQUEN, 24 (NA). - Un hombre era intensamente buscado ayer acusado de asesinar a su ex pareja y a la hija de esta, de 11 años, en plena calle de la localidad neuquina de Las Ovejas. Según informaron fuentes policiales, el doble femicida fue identificado como Lorenzo Muñoz, de 40 años, quien está siendo buscado por las autoridades desde este jueves incluso en Chile.

Muñoz tenía una medida de restricción de acercamiento dictada por la justicia ya que estaba acusado de abusar sexualmente de la hija de 11 años de su ex pareja. El hombre interceptó este jueves a su ex pareja y a la niña en plena vía pública y, tras apuñalar y matar a la pequeña, asesinó a la mujer y se dio a la fuga. De inmediato, se disparó un alerta de búsqueda nacional e internacional para dar con el doble homicida.

Los vecinos de Las Ovejas marcharon este jueves a la noche en repudio del aberrante hecho y reclamaron justicia para las víctimas y también participaron de la búsqueda de Muñoz.