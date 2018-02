Argentina perdió ante Uruguay

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La Selección argentina de básquetbol perdió su invicto anoche ante su similar de Uruguay por 88 a 83, en el partido que se disputó por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Japón 2019, en la ciudad bonaerense de Olavarría. En el primer tiempo el conjunto local se imponía por 42 a 36, pero en el segundo parcial el equipo "charrúa" fue muy sólido y logró quedarse con una histórica victoria en suelo rival, ya que fue su primer triunfo oficial como visitante.El encuentro, válido por la tercera fecha del Grupo A, tuvo como escenario el "Maxi Estadio del Parque Guerrero". Ahora Argentina deberá enfrentar el lunes a Paraguay, también en Olavarría, dado que el conjunto guaraní decidió resignar su localía. Nicolás Fitipaldo, con 25 puntos, fue el goleador charrúa y del juego, mientras que Lucio Redivo y Luis Scola, ambos con 23 tantos, se destacaron en el elenco nacional."Sacando el primer cuarto, ellos jugaron mejor que nosotros, con más dinámica, más agresividad, nosotros solo pudimos con tiros lejanos. El juego lo dominó Uruguay y la mayor parte del partido ellos jugaron mejor", expresó el DT argentino Sergio Hernández, al término del cotejo. En ese sentido, indicó que su equipo no se sintió "cómodo" y puntualizó que "defendimos mal, equivocamos los caminos al gol y no logramos ser un equipo sólido para superar a un rival como Uruguay".Ahora Argentina tiene un récord de 2-1, dado que había superado con comodidad a Paraguay en La Rioja y Panamá como visitante, en la ventana de noviembre pasado. Los tres mejores del Grupo A se sumarán a los tres primeros del Grupo C, integrado por Cuba, Estados Unidos, México y Puerto Rico, pero mantendrán los puntos que hayan sumado en la primera fase.El formato para esta segunda ronda de las eliminatorias es el mismo de la primera: se jugarán partidos de local y de visitante contra los tres equipos a los que no enfrentaron. Las fechas de estas ventanas serán en septiembre 2018, noviembre 2018 y febrero 2019. Una vez completada esta etapa final, los tres mejores de cada uno de los grupos obtendrán su pasaje al Mundial de China 2019, así como también lo hará el mejor cuarto.