Pullaro dijo que "con más policías no se soluciona la inseguridad"

Finalmente el ministro de Seguridad de la provincia visitó la ciudad. Estuvo por el norte de la provincia y el miércoles por la noche llegó a a Rafaela. Ayer por la mañana llevó a cabo una serie de encuentros, donde tuvo contacto con el jefe de la URV, Fabián Forni, y el coordinador del Nodo local, Fernando Muriel. En tanto, fue acomodando reuniones que quizá estaban "fuera de la agenda", como un grupo de vecinos que le pidieron una audiencia a la que llegaron acompañados por el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad, Delvis Bodoira y su par de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López. Sí, la Municipalidad no fue informada oficialmente de su visita, pero más allá de eso, coincidieron unos minutos en una de las salas del Nodo -ver aparte-.

Una de las primeras reuniones que mantuvo en la mañana del jueves el titular del Ministerio de Seguridad provincial fue con los concejales radicales de Cambiemos, Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy, quien presentaron proyectos como un aporte a la seguridad ciudadana -ver recuadro-.

Más tarde, Pullaro tuvo un mano a mano con el fiscal Regional, Diego Vigo, y también el fiscal General de la Provincia, Jorge Baclini, en la sede de la Fiscalía de calle Necochea. En ese encuentro, se avanzó en algunos temas de seguridad y en donde además el ministro le comunicó que las Policías Comunitarias pasarán a depender de las Unidades Regionales, tal como le había solicitado el intendente, Luis Castellano, al gobernador Miguel Lifschitz, hace una semana cuando lo recibió en su despacho del Municipio.

“Las Policías Comunitarias del interior no se van a disolver sino que pasarán a depender de las Unidades Regionales"·, explicó Pullaro en rueda de prensa y continuó: "quien tendrá el mando directo sobre las Policías Comunitarias será el Jefe de la Unidad Regional, Fabián Forni. De esta manera, se logrará tener un mayor control y ver también de qué manera trabajan en el territorio y en qué forma encaran el servicio preventivo de seguridad”, dijo el ministro.

En un encuentro con la prensa local algo "espeso", Pullaro confirmó que seguirán trabajando fuertemente por nuestra ciudad con esta reforma de seguridad: "No es fácil que la seguridad impacte, la tenemos que resolver por nuestros propios medios pero también se involucran profundamente cuestiones sociales, conflictos entre personas. Es muy difícil pensar que con más policías vamos a resolver el problema de seguridad. Si fuese así, Scioli, que duplicó la cantidad de efectivos en provincia de Buenos Aires, estaría hoy dando conferencias mostrando los resultados. Pero no los tuvo. Todo lo contrario, los problemas se agravaron”, destacó.

Por otra parte, atacó a los funcionarios locales y les remarcó "poco compromiso: "estuvimos un año trabajando en Rafaela en una mesa territorial, para bajar los índices de inseguridad. Y la verdad es que tuvimos una presencia mínima de la Municipalidad y eso es no reconocer un problema. Si nosotros no abordamos y reconocemos el problema que tenemos, a mí me pueden venir a reclamar, los atiendo, de hecho ahora me esperan un grupo de vecinos que no tenía previsto atender, pero me voy a juntar con ellos y si me piden audiencias, nos ordenamos y los atiendo también. Es la responsabilidad de un funcionario público, pero debemos tomar dimensión del problema que tenemos", destacó el ministro.



MEJORAR LAS

INVESTIGACIONES

El encargado de la seguridad en nuestra provincia destacó al respecto que "hay que mejorar las investigaciones, porque el que las hace la tiene que pagar. Para eso necesitamos que los fiscales actúen y que la policía tenga la capacidad para dar resultados. El que robó, mató, cometió un abuso de arma, debe ir preso y eso va a impactar en la seguridad", destacó.

Además, volvió a mostrar una voluntad de fortalecer la policía de investigaciones en el ámbito de la URV. "Es muy importante tener un cuerpo de funcionarios policiales de lo que se denomina la policía judicial que dependa directamente de los fiscales para llevar adelante investigaciones que tienen mucho que ver con cuestiones técnicas y científicas. El abordaje de las investigaciones es primordial y estamos fortaleciendo eso. Ya hicimos un ingreso de 40 personas en la provincia y vamos a hacer un ingreso de 60 más”, exclamó.