Tres cambios en el líder con el ingreso de Castro

Dos cambios esperados y uno no tanto, pero que podía estar dentro de las expectativas, además de la modificación del sistema táctico. Lucas Bovaglio probó ayer, en el entrenamiento futbolístico matutino el equipo que recibirá el sábado a Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 19:05, por la 16ª fecha de la Primera B Nacional, encuentro que será arbitrado por Héctor Paletta y televisado por TyC Sports.Los dos futbolistas que cumplieron la fecha de suspensión en el encuentro ante Ferro por acumulación de amonestaciones volverán a tener su lugar entre los once titulares. Emiliano Romero será el volante central en reemplazo de Facundo Soloa, mientras que Jorge Velázquez ingresará por Angelo Martino. A ellos se sumará como variante la inclusión de Alexis Nicolás Castro como enganche, saliendo de la formación Enzo Gaggi, con lo que se dará un dibujo táctico 4-3-1-2 para tratar de mantener la punta y la ventaja en el torneo.Pasando en limpio, la formación que recibirá a la "Lepra" mendocina será con Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Alexis Nicolás Castro; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener.En cuanto a la principal novedad, que fue la entrada de "Nico" Castro, el criterioso volante de la Crema puntualizó en ronda de prensa que "me siento bien, salió una linda práctica. Lo importante va a ser el sábado, como nos podamos sentir, tratar de tener un buen funcionamiento. Se me abre una posibilidad de jugar, tener ritmo y servirle al equipo. Tenemos que seguir por el mismo camino, esperemos poder ganar en casa y seguir arriba".No obstante, pese al momento que ubica a la Crema en lo más alto de la competencia, destacó que "no tenemos que desviarnos del objetivo, seguir sumando, ahora todos te van a querer bajar. Lo importante es tener la personalidad necesaria para hacerle frente".CONFIRMACION CON ALDOSIVIEn la víspera quedó confirmado el día y horario para el partido que disputará Atlético el siguiente fin de semana, como visitante, que asoma como trascendental de cara a las expectativas por el primer ascenso. El elenco rafaelino visitará a Aldosivi el sábado 3 de marzo a las 19:35, en el estadio "José María Minella", televisado por TyC Sports.