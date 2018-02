"Tenemos diferencias de gestión con Moyano"

En la tarde de ayer se realizó una conferencia de prensa en la delegación local de Camioneros, en su sede de calle Gaboto 57, con motivo de la reunión ordinaria de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, en la que participaron representantes de las 17 delegaciones y seccionales, con la modalidad de hacerlo una vez en cada lugar.

"Tratamos los problemas más comunes sobre temas gremiales, trabajadores que despiden y se logran reincorporar, suspensiones; la información de las cuentas con los ingresos y egresos de la institución; todos los meses se nombran delegados nuevos, actualmente hay unos 250 en la provincia", dijo el secretario general Sergio Aladio en la apertura del encuentro.

En la oportunidad, estuvo acompañado por Cristian Bovo, Diego Bonard, Sebastián Gamboa, Norman Waibsnaider (titular del gremio local) y Guillermo Carlevaris, entre otros.

Sobre la marcha de anteayer convocada por Camioneros a nivel nacional, aclaró que "no participamos de esa marcha, estamos distanciados. De los 24.000 afiliados que tenemos, solamente participaron 21 en la marcha. La provincia de Santa Fe ha tomado una decisión de distanciarse de la conducción nacional y de la federación nacional de Camioneros. Estamos en la ancha avenida del medio, donde no quiere beneficiar a un Gobierno que tiene falencias ni tampoco a una conducción gremial que está teniendo algunas dificultades y tiene que solucionar en la Justicia o si hay reclamos gremiales".

Este cronista de LA OPINION le preguntó si las diferencias son personales, políticas o ideológicas con Moyano, expresando el dirigente provincial que "son diferencias de gestión, hay una nueva renovación del sindicalismo desde la provincia de Santa Fe, que no está bien cubierta con la atención médica y la obra social nacional, de lo cual genera que estemos creando una propia nosotros; es parte de lo que diferencia de esa gestión".

Y agregó: "la participación de las provincias es muy importante en una federación que sea contemplativa y abrace a todas las provincias, pero en una federación que es nociva no es lo que le sirve a cada uno. Si la federación está pensando cómo genera una interna dentro de una provincia, está generando rupturas dentro la provincia y no está acompañando lo que necesitamos: nuevas gestiones y dirigentes".



GRAVE SITUACION

HAY EN OCA

Este diario mencionó que una de las empresas que está con serios problemas es OCA a nivel nacional: "en Santa Fe hay 500 afiliados de OCA, nos tiene muy preocupados esa situación, necesitamos alguna alternativa, OCA tiene que replantearse la función de Correo para hacer una de logística hacia dónde apunta este nuevo país. Cada vez que no cobran el sueldo en tiempo y forma, estamos al lado de los trabajadores en asambleas y medidas de fuerza. Nos pone en una aprieto, un dirigente del Ministerio de Trabajo de la Nación me dijo tenés que decidir si sos gato o ratón, empresario o empleado, en la provincia de Santa Fe son ratones, empleados".

Dicen que la familia Moyano tienen acciones en OCA (según publicó ayer Morales Solá en La Nación), ¿tienen conocimiento de esta situación?, preguntó este cronista. "La verdad que no sé si tienen acciones, ellos con el empresario Farcuh trabajaron en algún momento en conjunto, el gremio Camioneros en Buenos Aires tomó las instalaciones de una empresa que es OCA y se generaron muchas inconvenientes en ese momento".

Respecto a las próximas paritarias, Aladio sostuvo que "todavía no cerramos la anterior, lo hacemos en junio, estamos cerrando premios provinciales de fin de año con empresarios entre 9.000 y 10.500 pesos. Estará más arriba del 15% llegando a un acuerdo empresarial, el trabajador no puede perder el poder adquisitivo".

El Gobierno propone aumentos salariales por productividad, a lo que respondió: "hay que aggiornar los convenios colectivos de trabajo y esto no significa una flexibilización laboral, porque han quedado en el tiempo, mejorarlos o acomodarlos al nuevo país. El nuestro es de 1989, hay un ítem que habla de control de descarga, que se debe cobrar superadas las 2 horas de descarga; hoy un camión en 15 minutos lo descargan, entonces el trabajador se ve perjudicado".

Finalmente, también se le preguntó sobre el contexto político en la provincia de Santa Fe: "el peronismo tiene una posibilidad histórica, esperemos que los dirigentes tengan la capacidad de unirnos y recuperar la provincia. El socialismo es algo ya agotado y los santafesinos nos merecemos un cambio, sea con Alejandra Rodenas o Omar Perotti, lo que decidirá dentro de la mesa del peronismo".