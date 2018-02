Semana de estrenos y una función especial

Para quienes aún no las vieron, nuevas funciones deAdemás, un clásico de antes para compartir con los chicos de ahora:Y la función especial de la película argentina, con la presencia de su director Federico Marcello.(Estados Unidos, 2018) / Dirección: Steven Spielberg / Elenco: Tom Hanks, Meryl Streep / Duración: 116 minutos / Género: Drama, Biográfica / Calificación: Apta para todo público.Cuenta la extraña relación entre Katharine Graham, la primera mujer editora de un importante periódico: Washington Post, y el editor Ben Bradlee, mientras intentan unirse a The New York Times para revelar importantes secretos gubernamentales encubiertos durante tres décadas y por cuatro presidentes de los Estados Unidos. Ambos deberán dejar de lado sus diferencias y arriesgar sus carreras y libertad, para desenterrar la verdad.Podrá verse desde el viernes 23 al lunes 26 de febrero a las 21:30, subtitulada. La entrada general tiene un valor de $ 90.. (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Alex Zamn / Elenco: Timothy Omundson, Thaila Ayala / Duración: 84 minutos / Género: Comedia, Familiar / Calificación: Apta para todo público.Lance Walters decide irse a vivir con su hijo y su nueva novia a una casa soñada en el medio del bosque. Pero allí descubrirá que para construir su hogar deberá cortar un árbol en el que vive un curioso pájaro carpintero, contra el que empezará una guerra para decidir quién se queda con el lugar.Podrá verse desde el viernes 23 al martes 27 de febrero a las 18:30, doblada. La entrada general es de $ 90.(Argentina - España, 2018) / Dirección: Pablo Solarz / Elenco: Martín Piroyansky, Miguel Angel Solá, Angela Molina, Natalia Verbeke, Julia Beerhold / Duración: 92 minutos / Género: Drama / Calificación: Apta para todo público.Abraham Bursztein, un sastre judío de 88 años, huye de Buenos Aires rumbo a Polonia, donde se propone encontrar a un amigo que lo salvó de una muerte segura en el final de la ocupación Nazi. Contra todo pronóstico, y después de más de 7 décadas sin tener ningún contacto con él, Don Abraham intentará encontrar a su viejo amigo y cumplir su promesa de volver un día y contarle la vida que vivió gracias a él.Podrá verse desde el viernes 23 al martes 27 de febrero a las 20:00, en Espacio INCAA. La entrada general tiene un valor de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20.El martes 27 de febrero a las 22, se proyectará la película", con la presencia en nuestra ciudad de su director y guionista Federico Marcello, quien dialogará con el público asistente.Se trata de un film de realización independiente filmado en Argentina y en China. Fue declarado de Alto Interés Artístico y Cultural por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, aparte de ganar numerosos premios y menciones en festivales de cine internacionales.Su director recorre el país en una camioneta para exhibir la película y difundirla en diferentes salas y espacios.(Argentina, 2018) / Dirección: Federico Marcello / Elenco: Hu Xiao Song, He Ning, Pablo Zapata, Federico Marcello / Duración: 92 minutos / Género: Comedia / Calificación: Apta para todo público.En el año 1986, el padre de Facundo tenía un almacén de barrio en Buenos Aires. Todos los vecinos iban a comprar ahí, porque a pesar de que era chico, lo tenía todo. Sin embargo, a inicios de los noventa, con la llegada de los supermercados chinos, el almacén no pudo competir y tuvo que cerrar.Treinta años después, Facundo viaja al otro extremo del planeta con el objetivo de vengarse abriendo el primer supermercado argentino en China.La entrada general es de $ 60.