Macri con familiares de víctimas de Once

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Los familiares de las 52 víctimas de la Tragedia de Once reclamaron ayer, a seis años del siniestro que la Cámara de Casación Penal ratifique las 21 condenas contra los trabajadores ferroviarios, empresarios y ex funcionarios nacionales que fueron condenados por ese hecho.Durante un acto realizado en la estación ferroviaria, los familiares apuntaron una vez más contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo.A De Vido lo calificaron como "el intocable y todopoderoso ministro de Cristina Kirchner" y aseguraron que "la corrupción generada desde su área causó el mayor accidente ferroviario". Lo acusaron de haber "incumplido sus responsabilidades" y advirtieron que es dueño de "un poder que permanece intacto y que no dudará en usar"."De Vido incumplió flagrantemente y a conciencia sus responsabilidades", señalaron los familiares en el documento.Sobre Randazzo señalaron que era "furibundo kirchnerista para después querer diferenciarse de sus jefes políticos anteriores" con el objetivo de "ocultar su historia de adhesión" a ese sector político.Se quejaron de que hizo un uso, según dijo, "proselitista sin sonrojarse" de las obras ferroviarias y subrayaron que cuando debió declarar ante la Justicia confirmó que "cuando le fue asignada el área de transporte había un deterioro importante en el área" de trenes.El acto comenzó poco antes de las 8:32, hora en que ocurrió el hecho, y cuando los familiares hicieron sonar una sirena durante un minuto. Luego leyeron cada uno de los nombres de las personas fallecidas y pidieron que los condenados por el hecho cumplan condena de "cárcel".Durante el acto, Mónica Pontiroli, mamá de Tatiana, una de las fallecidas, sostuvo que aquel día los 52 fallecidos "iban a trabajar, estudiar y contagiar alegría" y sostuvo que, tras la tragedia, la vida de los familiares fue "una lucha en búsqueda de justicia".ENDURECER PENAS PORDELITOS DE CORRUPCIONEn el sexto aniversario de la tragedia ferroviaria de Once, el presidente Mauricio Macri recibió a familiares de las víctimas, quienes reclamaron que el Gobierno impulse proyectos para modificar los códigos Civil y Penal, a fin de endurecer los castigos para funcionarios que cometan delitos de corrupción.Por su parte, Macri señaló que, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, el Gobierno actuará "para que avance el proceso judicial, llegar a la verdad y modificar el Código Penal para no beneficiar a delincuentes".El jefe de Estado les agradeció la visita a los familiares y destacó el hecho de que los familiares "hayan canalizado el dolor de manera constructiva y que no hayan abandonado su lucha" por el esclarecimiento del hecho, informó Presidencia.En el encuentro realizado en el Salón Eva Perón participaron además la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y allí Macri saludó personalmente a los 45 familiares de las víctimas mortales y a uno de los sobrevivientes de aquel episodio.