Convocan a gremios estatales a la segunda reunión paritaria

El gobierno de la provincia convocó para el próximo lunes a la segunda reunión paritaria del año con los representantes de los gremios docentes Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); y de la administración central, Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).La reunión con los representantes de la administración central se llevará a cabo a las 10 horas en la sede del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, ubicada en Casa de Gobierno (3 de Febrero 2649 de la ciudad de Santa Fe).En tanto, la reunión con los representantes de los gremios docentes fue convocada a las 10 horas en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Rivadavia 3049, también de la ciudad de Santa Fe).Al mismo tiempo, en la siesta de ayer se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia la primera reunión de la negociación paritaria 2018 del ámbito de la Salud. Estuvieron presentes representantes de AMRA, SIPRUS, la ministra Andrea Uboldi y el ministro de Trabajo, Julio Genesini.Tras el encuentro, Uboldi valoró la instancia, a la que calificó como “un momento cordial” y recordó que a muchos de los presentes los conoció a lo largo de su carrera, trabajando como profesional en los efectores públicos: “Todos sabemos cuál es la situación de la salud”, afirmó, según publicó la web airedesantafe.com.ar.Como era previsible, la ministra evitó hablar de porcentajes de aumento salarial: “La pauta salarial siempre está relacionada con la propuesta de Economía. Hay una paritaria central y esta es una paritaria específica de Salud. Los números vienen de Economía, no me corresponde a mí hablar de porcentajes“, argumentó.Respecto a los reclamos sobre cuestiones que hacen a las condiciones de los trabajadores, dijo que “lo que haya quedado del año pasado respecto a las propuestas, será revisado. Hay que conocer y saber que para Salud tenemos un proyecto potente en la provincia. Queremos garantizar la atención de la población y también respetar las condiciones laborales de los trabajadores“, expresó.Además, adelantó que la próxima semana habrá una nueva reunión en la que se hablará de la propuesta salarial, y que luego la mesa paritaria continuará con el armado de comisiones en las que se discutirán los temas particulares en agenda."Hoy (por ayer) tuvimos la primera reunión paritaria de #Salud. Este espacio de diálogo es de suma importancia para el @GobSantaFe, para seguir mejorando la salud pública", dijo la ministra de Salud Andrea Uboldi, en su cuenta de Twitter.En una misma declaración, el gobernador Miguel Lifschitz apuntó dos veces al Senado de la provincia: en primer lugar supeditó la oferta salarial que su gobierno haga en las paritarias, a la aprobación que le otorgue o no la Cámara Alta al proyecto de reforma tributaria y en segundo término dijo estar “preocupado” por la demora que el mismo cuerpo le está imponiendo al tratamiento del mensaje que pide autorización para tomar un préstamo por 300 millones de dólares para financiar obras de pavimento urbano, según publicó ayer El Litoral.El mandatario dialogó con los medios en el norte de la provincia, después de desarrollar actividades en diferentes localidades del departamento San Cristóbal.Consultado acerca de si no terminaría siendo tardía la formalización de oferta salarial -esencialmente a los docentes, que tienen su asamblea el próximo martes-, Lifschitz dijo que su gestión no podrá realizarla hasta la semana que viene por dos razones: “en primer lugar, porque queremos evaluar lo que está ocurriendo en otras provincias; lógicamente, no podemos despegarnos de lo que pasa en el resto del país. En segundo término, para ver qué pasa hoy en el Senado de la provincia, donde se tiene que aprobar la reforma tributaria”. Lifschitz dijo que esa ley, que -entre otros puntos- plantea un aumento del Impuesto Inmobiliario de entre el 25 y 30%: “es clave para tener certezas sobre los recursos con los que vamos a contar el resto del año”. Y aseveró, sobre esa base, que la provincia “no tiene chances” de hacer una nueva convocatoria en lo que queda de esta semana, tal como lo habían solicitado los gremios docentes. “Estos son los motivos que de algún modo nos obligan a esperar hasta el día lunes para hacer una oferta -confirmó-; espero que la propuesta que hagamos sea aceptada por los trabajadores”.