Panorama Político

PEROTTI, ¿VICEDEL SENADO?Las autoridades del Senado nacional terminaron ayer de repartir las comisiones que presidirá cada bloque y el justicialismo logró quedarse con la de Asuntos Constitucionales, que también era reclamada por Cambiemos y que tiene pendiente el tratamiento del desafuero de Cristina Kirchner.La distribución de poder benefició ampliamente a Cambiemos y al Bloque Justicialista, que con 25 senadores cada uno (un empate logrado gracias a la reciente incorporación de la fueguina Myriam Boyadjian al oficialismo) se repartieron 20 de las 27 comisiones, 10 para cada bancada.El FPV-PJ que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner y encabeza el neuquino Marcelo Fuentes consiguió la presidencia de dos comisiones, mientras que las cinco restantes serán discutidas entre el Interbloque Parlamentario Federal y Unidad Justicialista, de Adolfo Rodríguez Saá.El oficialismo ya se había garantizado en diciembre pasado la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el bonaerense Esteban Bullrich y ahora sumó las de Economía Nacional, que será encabezada por la tucumana Silvia Elías de Pérez, y la de Relaciones Exteriores, con el mendocino Julio Cobos al frente.Se les suman las de Población y Desarrollo, para Boyadjian; de Salud para el jujeño Mario Fiad; de Derechos y Garantías para la riojana Inés Brizuela y Doria; de Turismo para la jujeña Silvia Giacoppo; de Asuntos Administrativos y Municipales para el riojano Julio Martínez; de Defensa para el cordobés Ernesto Martínez; y de Agricultura para el entrerriano Alfredo de Angeli.El justicialismo que lidera Miguel Pichetto consiguió quedarse con la presidencia de Asuntos Constitucionales, que le sería asignada al catamarqueño Dalmacio Mera, y retuvo la estratégica Comisión de Acuerdos por donde pasan los pliegos de jueces, fiscales, embajadores y ascensos militares; allí será ratificado el salteño Rodolfo Urtubey.También tendrá la presidencia en las comisiones de Justicia, para el entrerriano Pedro Guastavino; de Trabajo para el pampeano Daniel Lovera; de Educación para el chaqueño Eduardo Aguilar; de Seguridad Interior para la entrerriana Sigrid Kunath y de Infraestructura para el correntino Carlos "Camau" Espínola.A esa lista se suman la Comisión de Deportes, que será para el fueguino Julio Catalán Magni, la de Medios para el chubutense Alfredo Luenzo y la de Ciencia y Tecnología, que el año pasado estaba en poder del rafaelino Omar Perotti, cuya presidencia deberá definirse en los próximos días.El kirchnerismo, que con ocho bancas es la tercera fuerza de la Cámara alta, tendrá las presidencias de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Industria y Comercio, pero los presidentes aún no fueron propuestos por el bloque.La mayoría de las comisiones cuentan con 17 miembros de los cuales siete serán de Cambiemos, siete del Bloque Justicialista, dos del FPV y uno del Interbloque Federal, pero este reparto dejaría afuera a Unidad Justicialista, la nueva bancada del puntano Rodríguez Saá, de la que solo forman parte él y su comprovinciana María Eugenia Catalfamo.Para compensarlos les otorgarían lugares en las tres comisiones que constan de 19 miembros: Agricultura, Asuntos Constitucionales y Energía, al tiempo que podrían recibir también alguna de las cinco presidencias que quedaron por definirse.El 28 de febrero el Senado realizará la sesión preparatoria, en la que se elegirán las autoridades para este año y, según indicaron fuentes del Bloque Justicialista, hay un acuerdo entre ellos y Cambiemos para ratificar a todos los vicepresidentes y secretarios de la Cámara alta.De esta manera,, mientras que Cambiemos ratificaría al pampeano Juan Carlos Marino como vice primero.Si ambos bloques deciden votar a las mismas autoridades, la vicepresidencia segunda seguiría siendo ocupada por el santafesinodel Interbloque Federal, lo que dejaría afuera al kirchnerismo, que ya reclamó formalmente ese lugar por ser la tercera fuerza de la Cámara.Esta sería la primera discusión que se dé en el recinto del Senado, aunque los votos de Cambiemos y del Bloque Justicialista sumados alcanzarían para clausurar el debate.LA FOTO CONMOLINAComo en una carrera, los actores de la novela política rafaelina parecen competir todo el tiempo por ser los primeros en esto o en aquello, en obtener una foto con el personaje de turno. Al inicio de esta semana la consigna era felicitar al agente de la GUR, Cristian Molina, que el domingo tuvo un gesto enorme al evitar un robo en un edificio de departamentos.El primero que documentó un encuentro fue el presidente del Concejo, Lalo Bonino, quien distribuyó una foto con el "héroe" y una felicitación pública.En tanto, el intendente Luis Castellano llegó tarde con la tarea y cumplió con la misma consigna pero un día después.LAS GESTIONESPOR EL ACUEDUCTOOtra cuestión en la que se dan esas pequeñas pulseadas por ser los primeros en algo. El Gobierno provincial avanza con la licitación para ejecutar la obra, pero insiste en que falta un aval de la Nación al endeudamiento con el Fondo de Abu Dhabi que financia la mitad del proyecto. Esta semana, entonces, Lisandro Mársico le envió una carta al presidente Mauricio Macri para que se ponga las pilas y destrabe el trámite. Le ganó, por una cabeza dirían los viejos burreros, a Bonino que comunicó su gestión un día después.LA SEGURIDAD,OTRA PISTALos concejales cuando pueden sacar una pequeña diferencia sobre sus adversarios, no lo dudan, lo hacen. Y la problemática de la inseguridad fue otra pista en la que compitieron para ver quien logra la primera foto. Ayer sorpresivamente los concejales radicales de Cambiemos, Leo Viotti y Alejandra Sagardoy, madrugaron a todos con una reunión en la Jefatura con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. En términos futbolísticos, dejaron en offside al resto de los legisladores de la ciudad e incluso a los funcionarios del 5º piso, como los secretarios Delvis Bodoira y Eduardo López, que debieron conformarse con el 2º puesto.Así, en el Concejo el espíritu de bloque es puro maquillaje y el reino del yo-yo define acciones y tácticas.