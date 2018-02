Se despiden de local

Este viernes, a las 21.30, se disputará de manera íntegra la penúltima fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. En la oportunidad se darán las despedidas como local de los equipos rafaelinos en la competencia.

Atlético recibirá a Unión de San Guillermo, Ben Hur hará lo propio con Talleres de Villa Gobernador Gálvez y 9 de Julio ante Platense El Porvenir de Reconquista.

Los elencos de nuestra ciudad cierran las posiciones en sus respectivos grupos: 9 de Julio en el B, Ben Hur en el C y Atlético en el D.



TODO EL PROGRAMA

Interzonales: Libertad de Villa Trinidad vs. Atlético Carcarañá y Sportsmen Unidos vs. CACU de Ceres.

Zona A: Racing de San Cristóbal vs. Temperley de Rosario; Atlético Sastre vs. Brown de San Vicente y Almagro de Esperanza vs. Argentino de Firmat.

Zona B: El Tala de Rosario vs. Alma Juniors de Esperanza; Campaña de Carcarañá vs. Atlético María Juana y 9 de Julio de Rafaela vs. Platense de Reconquista.

Zona C: Central San Javier vs. Trebolense; Ben Hur de Rafaela vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Ceci de Gálvez vs. Sport Club Cañadense.

Zona D: Atlético de Rafaela vs. Unión de San Guillermo; Rivadavia Juniors de Santa Fe vs Adeo de Cañada de Gómez y Atlético San Jorge vs. Almafuerte de Las Rosas.