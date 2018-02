Gran noche de boxeo amateur

Este viernes 23 de febrero, en las instalaciones del Club Estudiantes de nuestra ciudad, sito en calle Rosario 760, se llevará a cabo un atractivo festival boxístico amateur organizado por la Escuela "Cachito" Spósito que funciona en el barrio 2 de Abril de nuestro medio. En el mismo estarán presentes los mejores exponentes de Rafaela y la zona, siendo esta la primera velada del año en realizarse en tierras rafaelinas. El evento dará comienzo al aire libre desde las 21:30 y las entradas anticipadas, a un costo de $100, se pueden adquirir llamando a los teléfonos 3492-330884 o 3492410804.

En la cartelera se anuncian 9 combates y estarán presentes varias promesas rafaelinas, tanto feemeninas como masculinas. Entre ellas se destacan los locales Florencia Ruiz, quien tiene 2 victorias y una caída y tiene como objetivo llegar al campeonato juvenil. Además tendrá acción el experimentado José "El Zurdo" Alcoba, quien tiene más de 30 peleas en el amateurismo. Y como fondista, se lo anuncia a Fabricio Spósito, quien marcha invicto en 8 presentaciones y tiene en la mira la clasificación al campeonato de mayores.

El programa de combates, sujeto a modificaciones, es el siguiente: Fabián Gómez (Gimnasio Los Angeles Blancos) vs. Mario Ocampo (Porteña); Emanuel Godoy (Porteña) vs. Juan Cejas (Gimnasio El Regreso); Pablo Moños (Colonia Aldao) vs. Daniel Rolón (Gimnasio El Regreso); Darío Samora (Ceres) vs. Cristian Peralta (Gimnasio Dogo Box); Mauro Rios (El Regreso) vs. Jonatan Peralta (Dogo Box); Jonatan Ocampo (Porteña) vs. Nicolás Morlachi (Los Angeles Blancos); Florencia Ruiz (Escuela de Boxeo Spósito) vs. Maira Sánchez (Los Angeles Blancos); José Alcoba (Escuela de Boxeo Spósito) vs. Pablo Blanco (Colonia Aldao) y Fabricio Spósito (Escuela de Boxeo Spósito) vs. Matías Demarchi (Gimnasio MosquiBox de Rafaela) -fondo-.



DOMINGUEZ, EN MARZO

Por su parte, el boxeador argentino Marcelo Fabián Domínguez, quien fue campeón del mundo en la categoría crucero entre 1995 y 1998, estará presente el próximo 9 de marzo en Rafaela, donde dará una charla y será el invitado de lujo de un gran festival pugilístico que se realizará en nuestra ciudad.