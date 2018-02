Según Peña, el Gobierno no convocará a Moyano

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, desestimó ayer que el Gobierno vaya a convocar al diálogo a Hugo Moyano, al tiempo que evaluó que la ex presidenta Cristina Kirchner es quien "lidera intelectualmente" a los sectores que se movilizaron junto al secretario general de Camioneros."No sé cuál sería el tema (para dialogar) en este contexto. (Si busca) reunirse para hablar con las cuestiones judiciales (el presidente Mauricio Macri) no es la persona con la que tiene que juntarse, es otro poder, no el Poder Ejecutivo", sostuvo Peña.En declaraciones a radio La red, el funcionario señaló que "no hay ni un pedido, ni un tema" del que hablar con Moyano, quien este miércoles encabezó un masivo acto contra el Gobierno en la avenida 9 de Julio.De esa forma, el jefe de Gabinete le respondió a Hugo Moyano, quien previamente había planteado que está dispuesto a dialogar con Macri, aunque no con sus ministros, a quienes tildó de "verseros"."Si Macri se quiere sentar a hablar lo voy a hacer, hace tres meses que no hablo con él, sus ministros son verseros", señaló Moyano, un día después de liderar una multitudinaria protesta sobre la avenida 9 de Julio contra las políticas del gobierno nacional.En declaraciones a radio La Red, el sindicalista reiteró que le "preocupa que no alcance la plata y que no se generen empleos nuevos", al tiempo que volvió a rechazar haber convocado a una movilización por motivos personales. El gremialista sostuvo que entre los sindicatos que protestaron "no se conversó la posibilidad de un paro general", aunque no descartó esa posibilidad, al afirmar: "Tarde o temprano si no dan respuestas, veremos".Peña evaluó, sobre esa movilización que reunió al sindicalismo opositor, movimientos sociales y sectores políticos como el kirchnerismo y la izquierda, que "se centró sobre" la cuestión judicial que afrontan Hugo y Pablo Moyano.Por otra parte, afirmó que "la única que faltó en el palco es Cristina Kirchner, que lidera intelectualmente ese grupo".El jefe de ministros consideró que la que lideró Moyano fue "una marcha más de las que se han visto muchas veces" y sostuvo que "no había una consigna, un elemento puntual".Por su parte el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, advirtió que "no hay clima para un paro" y planteó: "No vamos a aflojar a pesar de las amenazas de paro, las movilizaciones o las amenazas que recibieron algunos dirigentes de nuestro espacio".