Juan Darthés: otra denuncia por acoso

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El actor Juan Darthés sumó una nueva denuncia por acoso sexual de parte de una actriz con la que trabajó en televisión, en un incidente que habría ocurrido hace dos décadas en un camarín, en la época en que grababan la serie "Gasoleros".Se trata de la actriz Anita Coacci, quien denunció públicamente a Darthés por acoso sexual tal como lo había hecho el año pasado Calu Rivero, por hechos sucedidos durante las grabaciones de "Dulce amor"."Cuando se calla mucho tiempo quizás al hablar sale todo desordenado y furioso, pero es tiempo. Estoy aguantando y conteniendo el decir o no decir y se acabó", escribió Coacci en su cuenta de Facebook.En su relato, la actriz mencionó: "Hoy leí que una vez más otra persona defiende públicamente a Juan Darthés. Yo no sólo no lo defiendo, sino que le creo rotundamente a Calu R. y a todas las mujeres que deben existir y se callaron"."En otros países se ha demostrado que están haciendo cierta justicia frente a estos hechos, pero aquí seguimos flacos. Este señor está como cara protagonista de una tira y la gente lo defiende y él con su abogada recurre sin tapujos a la justicia", indicó.Luego siguió: "Lo que me pasó se lo conté a muy pocas amigas, a la psicóloga y a mi madre (a mamá solo por arriba). A mi viejo ni se lo conté porque no estaba bien visto hablar de ciertas cosas. Porque era incómodo. Porque era mejor no traer problemas.Porque era mejor no comprometer a nadie".