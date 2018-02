Técnicos buscando la paz

SANTA FE, 23 (NA). - Leonardo Madelón y Eduardo Domínguez, entrenadores de Unión y Colón, respectivamente, coincidieron ayer en su pedido de "bajar decibeles" en la previa del clásico de Santa Fe que disputarán el próximo domingo en el estadio "15 de Abril", por la decimoséptima fecha de la Superliga. "Tenemos que descomprimir, esto no es matar o morir, eso suena muy agresivo. No lo hagamos violento. En definitiva tenemos buena relación", aseguraron, palabras más, palabras menos, los directores técnicos.Madelón, incluso, fue más allá y se sumó a la campaña para la vuelta de los hinchas visitantes a las canchas del fútbol argentino. "Ojalá se puedan jugar los clásicos con público de los dos clubes. Un pibe de Santa Fe, ya sea de Unión o de Colón, si quiere conocer la cancha de River tiene que ir en un viaje de estudios, si no, no lo hace más. Entre todos tenemos que cambiar eso: es un partido de fútbol, necesitamos un cambio", aseguró el orientador táctico de Unión."Cuidemos el clásico, cuidemos a los jugadores, todos tenemos que bajar decibeles. Es un lindo partido y gracias a Dios podemos estar adentro. Más allá de las cargadas entre los hinchas, es un partido que nos da tres puntos, como todos. Pero es claro que estar acá es muy motivador", agregó de su lado Domínguez.Pese a la racha, Unión tendría un solo cambio con el ingreso de Lucas Gamba -recuperado de su lesión- por Núñez. El once sería con Nereo Fernández; Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli y Bruno Pittón; Zabala, Acevedo, Mauro Pittón y Fragapane; Gamba y Soldano.El "Sabalero" formaría con Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortíz, Clemente Rodríguez; Matías Fritzler, Christian Bernardi, Pablo Ledesma, Alan Ruiz; Diego Vera y Javier Correa.