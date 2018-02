Racing quiere seguir ganando en Mendoza

Racing visitará hoy a Godoy Cruz buscando su cuarta victoria consecutiva ante un elenco mendocino que intentará quedarse con el triunfo pensando en la clasificación a las copas, en un partido correspondiente a la decimoséptima fecha de la Superliga. El encuentro se disputará a partir de las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con arbitraje de Hernán Mastrángelo y será televisado en directo por TNT Sports.El conjunto mendocino viene de empatar ante River por 2 a 2 en el estadio Monumental y el entrenador Diego Davobe no podrá contar con el defensor Fabrizio Angileri, quien llegó a la quinta amarilla y sería reemplazado por Facundo Cobos. Además, Tomás Cardona entrenó de manera diferenciada durante la semana a raíz de la lesión que lo obligó a salir en el encuentro ante el elenco de Núñez y, si no llega en óptimas condiciones, su lugar será ocupado por Cristian Báez o por Leonel Galeano.Por el lado de Racing, viene de vencer como local a Lanús por 3 a 1 y buscará su cuarta victoria consecutiva, pero no tendrá en cancha a su capitán ya que el técnico Eduardo Coudet decidió que Lisandro López no sea de la partida. El técnico prefiere que llegue bien al partido en el cual el equipo de Avellaneda recibirá el próximo martes a las 21.30 al Cruzeiro de Brasil por la Copa Libertadores, y en su lugar ingresará Martín Ojeda, mientras que la otra variante que hará Coudet será el ingreso de Leonardo Sigali, quien dejó atrás un cuadro febril, por Gonzalo Piovi.Estas son las formaciones:Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Cristian Báez o Leonel Galeano, Facundo Cobos; Jalil Elías, Juan Andrada, Guillermo Fernández; Ángel González, Juan Garro y Santiago García. DT: Diego Dabove.Juan Musso; Renzo Saravia, Alejandro Donatti, Leonardo Sigali, Alexis Soto; Matías Zaracho, Nery Domínguez, Neri Cardozo, Martín Ojeda; Ricardo Centurión y Lautaro Martínez. DT: Eduardo Coudet.EN EL DUCO Y BAHIAHuracán y Estudiantes de La Plata se enfrentarán hoy con la mente puesta en la clasificación a las copas, mientras que Olimpo recibirá a Arsenal en un duelo clave por el promedio en los dos, con los que se dará inicio a la decimoséptima fecha de la Superliga. El primero de los encuentros se jugará a las 19.00 en el estadio "Tomás Adolfo Ducó" con Juan Pablo Pompei como juez principal y televisación en directo por la señal TNT Sports.En tanto, el conjunto de Bahía Blanca recibirá al elenco de Sarandí a partir de las 19.00 en el estadio Roberto Carminatti con el rafaelino Silvio Trucco como juez y televisación por Fox Sports.