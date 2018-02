El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, fue uno de los primeros oradores."Vengo a reafirmar los principios establecidos por la Corte Suprema de no confiscatoriedad, de proporcionalidad, de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad", en las tarifas, sostuvo el funcionario.Advirtió que "estos principios no se respetan por parte de las empresas cuando proponen y no se respetan por parte del Estado cuando acepta las propuestas de las empresas".Dijo que si los salarios van a aumentar 15 por ciento en términos anuales, y las tarifas de gas un promedio de 50% entre abril y septiembre, cuando volverán a revisarse, entonces no hay ni razonabilidad ni proporcionalidad.