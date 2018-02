Déficit hídrico con consecuencias en futura producción santafesina

Con el ingreso de un frente frío, los días 18 y 19 se registraron algunos chaparrones, tormentas y precipitaciones aisladas, siendo local y puntualmente algo intensas. En un alto porcentaje de la superficie geográfica del área de estudio solo se produjo un descenso de las temperaturas por vientos frescos, sin registrarse precipitaciones, por lo que las lluvias de la semana pasada solo fueron un alivio puntual.Ante sucesivos días con registros de altas temperaturas se fue aumentando la demanda hídrica por parte de los cultivos, lo que unido a la ausencia de precipitaciones fue generando diversas consecuencias del período seco, que impactarían en la producción de esta campaña.En este contexto comenzaron a observarse diversos hechos concretos, a saber: a) los rendimientos de los maíces de primera que se cosecharon, se fueron consolidando con una merma entre el 16 al 18% de su potencial productivo, b) poco desarrollo de las estructuras y la altura de las plantas, lotes heterogéneos, sin cierre de surcos en predios de soja de segunda, c) pérdidas de pimpollos y caída de hojas en algodón, d) enrollamiento de hojas, cambios de coloración, desarrollo no uniforme en altura y estructura de plantas con ataques de orugas cogolleras en maíz de segunda.Con el paso de los días, el seguimiento y monitoreo serían las actividades de importancia a realizar, evaluando el impacto en toda el área de estudio. Para el período comprendido entre el miércoles 21 al martes 27 de febrero de 2018, los pronósticos prevén desde el inicio hasta el final del mismo condiciones climáticas de estabilidad, días soleados con alguna nubosidad, temperaturas medias diarias que fluctuarían entre mínimas de 14 a 24 ºC y máximas de 28 a 34 ºC, con muy bajas a nulas probabilidades de inestabilidad y precipitaciones en toda el área de estudio.antes de las características ambientales de la semana, las altas temperaturas y los bajos porcentajes de humedad de grano permitieron el avance en el proceso de cosecha, el cual alcanzó un grado del 94%, con un 6% de retraso con respecto a la campaña anterior.Se consolidaron los buenos a muy buenos valores de materia grasa de los granos, superiores al 50% y con buen peso hectolítrico.La recolección en varios de los departamentos del área de estudio ya finalizó, mientras que en otros aún continúa en proceso de cosecha. El rendimiento promedio para esta campaña se estimó en 19 a 19,50 qq/ha.el proceso de cosecha continuó en los departamentos del norte y avanzó con cierto ritmo en los departamentos del centro del área de estudio, consecuencia de las condiciones climáticas y descenso del porcentaje de humedad de grano y buena maduración fisiológica.Los rendimientos promedio obtenidos en el norte se han incrementado en comparación con los logrados hasta la fecha, que fueron de 45 a 60 qq/ha, los que fueron aumentado a medida que avanzó la recolección, llegando a un 50%. En los departamentos del centro, en promedio los mismos fluctuaron entre 65 a 75 qq/ha, con lotes puntuales de 85 a 90 qq/ha.Se mantuvo la estimación en la disminución del potencial de rendimiento promedio en un 16 a 18%, como consecuencia del déficit hídrico que padeció el cultivo, especialmente en su estado fenológico de floración y fructificación.La sanidad presentó buena condición, sin complicaciones en este período.el cultivo de arroz en la provincia de Santa Fe continuó su evolución normalmente, situación muy similar a la de las últimas semanas. Las excelentes las condiciones lumínicas y térmicas registradas fueron beneficiando el desarrollo del mismo, principalmente en la etapa de madurez fisiológica. Los estados fenológicos que se observaron fueron de encañado a madurez fisiológica. Por su parte, no se han verificado adversidades en el orden sanitario en los cultivares.El proceso de cosecha continuó a ritmo sostenido, favorecido por las condiciones ambientales que se registraron. El mismo logró un avance del 5%, representando aproximadamente unas 1.600 ha, con un rendimiento promedio de 6.000 kg/ha, considerados como buenos, aceptables y con la particularidad de la muy buena calidad de grano, consecuencia de la alta luminosidad.Las condiciones comerciales no sufrieron modificaciones. Los precios se mantuvieron sin variación, considerados por los productores como bajos. En el mes de mayo, cuando se conozcan los stocks, podrían mejorar los precios con valores superiores a los actuales.ante la falta de precipitaciones de importancia y las altas temperaturas comenzaron a observarse lotes con estrés.Los lotes sembrados temprano, particularmente en el sector este del área de estudio, han llegado al llenado de bochas, pero los sembrados más tarde han abortado la carga y con ello presentado un panorama complicado.Luego de las lluvias registradas en fecha 17-18 de febrero en adelante, las actividades se reanudaron y fueron la aplicación de reguladores de crecimiento, control de malezas en algunos lotes puntuales y principalmente aplicaciones para el control del picudo del algodonero.el 80% de los lotes mostró estado bueno a muy bueno, con cierto porcentaje a excelente. Se observó un muy buen desarrollo de estructura, altura y stand de plantas, cerrando entresurcos, como así también buena cantidad de flores en nudos y vainas.Un 15% presentó estado bueno a regular, como consecuencia del estrés hídrico y térmico sufrido, acentuado por la ausencia de precipitaciones, y el 5% restante estado regular a malo. Particularmente este porcentaje se ubica geográficamente en la zona del centro norte del área de estudio.El estado sanitario observado continuó siendo bueno, en general sin inconvenientes, favorecido por las condiciones ambientales que se registraron hasta la fecha, con muy baja presión de presencia de plagas, como oruga medidora, bolillera y chinches. Se continuaron e intensificaron las aplicaciones para el control de insectos en casos muy puntuales.en la zona de influencia de las cuencas lecheras del área de estudio se continuó con el picado-embolsado de cultivares en estado fenológico, grano pastoso avanzado, con destino al autoconsumo, con buena calidad del producto obtenido, pero en estos últimos días dicha calidad fue disminuyendo pasando de buena a regular.Comenzaron a observarse indicadores como cambio de coloración de hojas, no uniformidad de lotes muy marcados, enrollamiento de hojas, estructuras débiles de plantas, situación que se continuaría monitoreando, ante las escasas o nulas probabilidades de cambio.la soja tardía es uno de los cultivos que ante los sucesivos escenarios climáticos mencionados ha padecido consecuencias importantes, presentando los síntomas más marcados como: poco desarrollo de estructuras y stand de plantas, bajas alturas, entresurcos no cerrados, amarillamiento de hojas basales, no uniformidad de lotes (desparejos) y con un importante avance de insectos como trips y arañuela de soja.Por ello entre un 65 a 68% del área sembrada presentó diferentes grados de afectación de los síntomas mencionados, situación que con el transcurso de los días y sin probabilidades de cambio, la producción final se verá disminuida.este fue otro de los cultivos que ha soportado, desde el comienzo de la siembra hasta la fecha, las condiciones de escasa disponibilidad de agua útil en los suelos y con mayor impacto por déficit hídrico.Los síntomas como el enrollamiento de hojas, cambios de coloración, amarillamiento de hojas inferiores, con bajo desarrollo en altura, estructura y uniformidad de plantas, lotes desparejos y ataques de orugas cogolleras fueron los observados y por ello a la fecha un 45 a 50% presentó estado regular. El porcentaje restante en estado bueno y con bajas consecuencias.