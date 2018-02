Moyano encabezó masiva marcha contra el Gobierno

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, encabezó ayer sobre la Avenida 9 de Julio una masiva marcha contra el Gobierno junto a movimientos sociales, políticos, las CTA y otros sindicatos, en la que llamó a los trabajadores a "prepararse" para las elecciones porque -según dijo- "los gorilas no pueden estar más" en el poder, al tiempo que advirtió no tiene "miedo de ir preso".En medio de su enfrentamiento con el Gobierno y del avance de las causas judiciales en su contra, Moyano se mostró acompañado en el escenario por dirigentes de distintos sectores gremiales opositores al macrismo, mientras que no asistieron ni movilizaron afiliados sus colegas de la CGT que manejan los grandes gremios, como los "gordos" e independientes", además de los del transporte y los del barrionuevismo.Moyano negó que la movilización tuviera como objetivo eludir las causas judiciales en su contra, a la vez que resaltó que la convocatoria no fue para "amenazar" ni "desestabilizar" a la gestión de Mauricio Macri. "No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón", remarcó el líder de Camioneros, en el cierre del multitudinario acto.Al agradecer el acompañamiento de los presentes, rechazó que la marcha fuera para esquivar las causas en su contra y afirmó que tiene "las suficientes pelotas" para defenderse solo. "Si tuviera un problema, tengo las suficientes pelotas para defenderme yo mismo", recalcó Moyano y aseguró que no está "implicado en ningún tema de corrupción".En la misma línea, señaló: "No me cagué nunca, siempre puse las que tengo que poner y si hay un problema que se queden tranquilos, que voy a poner las que tengo que poner".Escoltado sobre el escenario montado en la esquina de la avenidas 9 de Julio y Belgrano por sus hijos Pablo y Facundo Moyano, el líder de Camioneros expresó que "los gorilas no pueden estar más" en el gobierno porque les "quieren quitar la dignidad a los trabajadores", y exhortó a sus seguidores a "prepararse" para cuando sea el momento de volver a votar.El líder sindical le recordó a Macri que "toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria", al citar una frase del Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, y continuó: "Por eso, preparémonos los trabajadores para cuando sea el momento. Los que se puedan haber equivocado, que reflexionen, los gorilas no pueden estar más".En ese instante, los trabajadores camioneros, que fueron clara mayoría en la marcha, iniciaron el cantito "Si lo tocan a Moyano, les paramos el país" y luego retomaron uno que habían comenzado los afiliados de ATE, "Mauricio Macri la puta que te parió", a lo que el ex jefe de la CGT trató de bajarle el tono y advirtió: "No hace falta, no hace falta".En tanto, resaltó que la movilización fue "pacífica" y no buscó "amenazar", al tiempo que sostuvo que los trabajadores no son "desestabilizadores". "No somos antidemocráticos, que se queden tranquilos, pero sí somos luchadores y vamos a luchar incansablemente", destacó.Además, Moyano aclaró que la marcha se convocó para "decirle al señor Presidente que no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de la sociedad, como los jubilados y los trabajadores" y pidió que deje de "hacerle caso a los CEOs del Gabinete".También se quejó del modelo económico y dijo que si los funcionarios "tuvieran confianza traerían toda la guita que tienen en el exterior", pero remarcó que "ni entre ellos se pueden engrupir".YASKY, DURISIMOAntes que Moyano habló el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, que consideró que tras cada marcha el Gobierno "interviene un sindicato o abre una causa" contra algún sindicalista, a través de "jueces amigos"."Sabemos que cada vez que salimos a la calle este gobierno con algún juez amigo interviene un sindicato, abre una causa. Por eso bancamos a Moyano, a (Roberto) Baradel, y a (Omar) Plaini y les decimos que si quieren buscar delincuentes, ladrones, les pasamos una dirección: Balcarce 50", enfatizó Yasky.A su turno, el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, alentó la posibilidad de un paro nacional si no hay respuestas del Gobierno a los reclamos de las centrales obreras y llamó a mostrar "la unidad dentro de la diversidad"."Volvámonos a juntar pronto si no hay respuestas, mostremos la unidad dentro de la diversidad para decirle basta a estos tipos", resaltó Micheli, al hablar de un futuro "paro nacional".Por su parte, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, destacó que la movilización en el centro porteño fue "pacífica" y advirtió que la "violencia" es del Gobierno, "cuando ataca a los dirigentes sindicales para conseguir su silencio".El orador por parte de los movimientos sociales fue el referente de la CTEP, Esteban "Gringo" Castro, quien afirmó: "El Gobierno no quiere parar con el ajuste y ejecuta las políticas de los grandes monopolios, pero los decimos que acá no se rinde nadie".