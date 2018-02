“Sabemos que son todas finales”

sigue a paso firme en el torneo, ganó cinco de los últimos seis juegos, y es uno de los equipos que asoma como candidato a lograr el ascenso directo., ellos vienen bien también”, señalóEstá claro que la victoria en Caballito realza el ánimo y la confianza de todos por barrio Alberdi. “Estamos muy contentos porque sacamos los tres puntos que fuimos a buscar de visitante y sabemos que, contó Albertengo. Y si bien en ese pasito a pasito primero aparece la “Lepra” mendocina, bien saben todos en Atlético lo importante que será la visita a Aldosivi:, reconoció el delantero albiceleste.Los dirigidos por Lucas Bovaglio se presentarán este sábado a las 19:05 en el Monumental yporque el partido pasado tuvimos un traspié”, manifestó Albertengo y advirtió:El 2-3 vs Brown ya es historia: “Fue un traspié y son cosas que hay que superar rápidamente, fue un partido raro en donde a ellos les salieron todas las jugadas, pero nosotros estamos fuertes como para cambiar la cara, mostrar otra cosa ante nuestra gente y quedarnos con los tres puntos”, declaró Albertengo.Y el próximo partido es una buena chance que tendrá por delante Atlético para recuperar la localía. Recibirá a un elenco mendocino que aún no pudo ganar como visitante y se encuentra en zona de descenso directo.y pensar siempre en el siguiente rival, que tenemos que sacar los tres puntos en todas las canchas, de local y visitante, es una linda oportunidad, ellos no vienen muy bien pero sabemos que va a ser un partido complicadísimo, necesitan puntos, están metidos en la pelea de los de abajo.. Después,, remarcó el nacido en Egusquiza, que ya suma cinco goles en el torneo.Albertengo viene en un gran momento personal, anotando en las últimas tres presentaciones de Atlético. En relación a ello, al tanto anotado el pasado domingo ante Ferro, el delantero expresó entre risas: “En otros partidos me tocó hacer goles más lindos, en este me quedó ahí, fue un poco de suerte y otro mérito de Stéfano (Brundo) que metió un buen cabezazo y me quedó el rebote”. Luego sumó: “Pero suma uno y lo importante es que le suma al equipo para sacar los tres puntos y abrir un partido siempre se hace difícil porque los rivales de la B Nacional se te meten atrás, se cierran mucho y es difícil entrarles, por suerte en este partido entramos rápido, hicimos el gol rápido y el partido se nos abrió más fácil”.Atlético fue a Caballito con un par de ausencias y un cambio de sistema que no se sabía cómo iba a responder el equipo. Albertengo analizó: “Tuvimos un par de bajas y los chicos que entraron lo hicieron bastante bien, venían sin ritmo futbolístico pero corrieron, le metieron muchas ganas y se sintió esa frescura de los pibes y a Ferro le costó contrarrestar ese físico que le metimos, esa intensidad y por suerte nos quedamos con tres puntos importantes, de visitante, y ahora de local tenemos que seguir trabajando los partidos como lo venimos haciendo, si ganamos vamos a sacar una linda diferencia”.