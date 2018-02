De Pace destacó obras de reparación en la ruta 70

El subadministrador de Vialidad Provincial, Rafael De Pace, recorrió esta semana las obras de reparación que la Unidad Ejecutora Nº 9 realiza en la Ruta 70 y su intersección con la Ruta 22, junto a los presidentes comunales de Ramona, Fabio Barbero, y de Coronel Fraga, Osvaldo Menardi. "Se trata de una obra esperada desde hace tiempo porque ese cruce está muy destruido, comprende la repavimentación de 3.000 metros de calzada. Se saca todo hasta el fondo y luego se vuelve a hacer la carpeta asfáltica, sobre la Ruta 70", explicó el funcionario provincial en diálogo con este Diario.El plan de mejora se financia con la reciente transferencia efectuada por Vialidad Provincial de casi 14 millones de pesos al consorcio vial integrado por un grupo de municipios y comunas de la región, como Rafaela, Esperanza, Humboldt, Roca y Ramona entre otros."Son obras que ejecuta el Corredor Vial Nº 9 con un aporte económico que Vialidad Provincial le ha realizado hace pocos días de 13.900.000 pesos. En realidad, de esta cantidad 5 millones permitirán adquirir un nuevo sistema informático para el cobro del peaje, que inclusive cuenta con la modalidad de Telepeaje tal como se comenzó a utilizar en la autopista entre Santa Fe y Rosario, en tanto que 8.900.000 pesos están destinados a mejorar un tramo de 3 kilómetros de la Ruta 70 en el cruce con la 22", detalló De Pace.Según el subadministrador de Vialidad, los presidentes comunales "están entusiasmados, observan que la situación comienza a mejorar, despacio, pero que mejoran porque además hay otras obras en curso para esta zona, puesto que en estos días esperamos adjudicar la obra de pavimentación de 15 kilómetros de la Ruta 22, entre Josefina y Bauer y Sigel, que cuenta con un presupuesto de 208 millones de pesos; y después está previsto para el día 27 de febrero o algunos días más adelante, la apertura de sobres de la licitación para la pavimentación del tramo entre Pueblo Marini, Eusebia y Colonia Bicha, que suma algo más de 21 km y tiene un presupuesto de 291 millones"."Es decir que en poco tiempo, en esa zona, se van a invertir más de 500 millones de pesos para hacer rutas nuevas, lo cual no es poco para una zona que ha sido muy golpeada por las inclemencias climáticas, la Provincia está tratando de mejorar los caminos para poder transportar la producción de los campos de la región", sostuvo De Pace.El funcionario recordó que "cuando Miguel Lifschitz fue candidato a Gobernador de Santa Fe se había comprometido a triplicar el presupuesto para Vialidad Provincial, y en verdad esto se ha superado: en estos últimos dos años se han invertido casi 20 mil millones de pesos en lo que hace a infraestructura vial, sin dudas que hay un fuerte aporte en lo que hace al mejoramiento de la red de caminos y rutas de la Provincia".Asimismo, De Pace puntualizó que "en lo que hace a obras para la Ruta 70 actualmente estamos colaborando con el consorcio de municipios y comunas con una canalización en un tramo al este de Esperanza, lo que mejorará el escurrimiento de las aguas, para que sufra menos la carpeta asfáltica". "Estos trabajos se llevan a cabo en forma conjunta entre la Unidad Ejecutora, Vialidad Provincial y la Municipalidad de Esperanza que aporta los camiones para el traslado de la tierra", agregó.Con respecto a los planes para este año, De Pace aseguró que "tenemos previsto profundizar esta política de inversión en infraestructura vial, pero tenemos que convencer a los legisladores provinciales para que aprueben un nuevo financiamiento para darle continuidad a las obras".Por otra parte, lamentó la "reducción del ritmo de obra casi a cero en la autopista de la Ruta Nacional 34 porque hay tramos con un fuerte avance pero si no se termina, de nada sirve" a la vez que mostró su preocupación porque "ante el mejoramiento de las rutas santafesinas, hay camioneros que optan por utilizar esa red provincial en lugar de la Ruta 34 que está colapsada por el alto tránsito y con tramos que muestran un marcado deterioro"."Cuando volví de visitar Rafaela y la región, pude observar en la Ruta 34 que había solo dos máquinas trabajando. Me da pena ver que hay un gran tramo de camino hecho pero que ahora casi no se avance. Qué picardía que se llegue a esta instancia y se pierda ritmo de obra ante la necesidad que la región tiene de una autovía. Es una obra necesaria para la seguridad vial que descongestionaría el tramo entre Sunchales y Angélica. Y al mismo tiempo hace que se posterguen las otras etapas de la autopista, como Angélica-Rosario y Sunchales-Ceres", planteó el funcionario de Vialidad Provincial. "Las rutas santafesinas las mantenemos nosotros y las rompen los demás", disparó irónico De Pace. "En Santa Fe, las inversiones de la Nación en rutas y autopistas pasa por arriba... apenas algo en la 34 pero a cuentagotas. Hay muchas cosas que se hablan de palabra desde la Nación pero que no se plasman en la realidad. En otras provincias se observan muchas obras viales, pero en Santa Fe no. Quizás porque son provincias amigas del gobierno nacional", disparó.Por último, De Pace expresó que "la Nación le debe mucha plata a la Provincia por haber retenido indebidamente fondos de la coparticipación durante el gobierno de los Kirchner, pero ahora contamos con un fallo de la Corte Suprema a favor, incluso Lifschitz presentó una propuesta de pago de esa deuda que si bien no es de este Gobierno nacional, corresponde que asuma su cumplimiento considerando que hace dos años que ya está en gestión".