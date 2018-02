Lifschitz inauguró la ampliación de la Estación Transformadora San Guillermo

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró este miércoles las obras de ampliación de la Estación Transformadora San Guillermo, que permitirá mejorar sustancialmente el abastecimiento de electricidad a esta región del noroeste santafesino, tras una inversión de la provincia de 14 millones de pesos.Lifschitz destacó “la importancia que tiene una empresa del Estado para administrar un servicio público esencial, como es la energía eléctrica, que debe llegar a cada rincón de la provincia de Santa Fe”.“A veces, en las grandes ciudades, como Rosario o Santa Fe, los ciudadanos piensan que la única tarea que tiene la EPE es llevar la energía eléctrica a la casa. Y la realidad es que tenemos una provincia de 800 kilómetros y 363 localidades y a todas hay que llevarle energía con instalaciones como las que estamos inaugurando", explicó."No hay muchas empresas en el país que tengan semejante nivel de distribución y diversidad territorial, probablemente seamos uno de los clientes más exigentes para una empresa de energía; y tenemos una que está a la altura de las circunstancias, que mejora todo los días, en base a inversiones y a la capacitación, profesionalización y el esfuerzo y compromiso de sus trabajadores”.La EPE “está considerada como una de las mejores prestadoras de servicio de distribución eléctrico del país, contando las públicas y las privadas; es una de las que más invierte y más ha invertido en estos últimos años”, resaltó Lifschitz y a continuación señaló que “tenemos un programa de más de 1.700 millones para este 2018, que es más o menos lo mismo que se viene invirtiendo en años anteriores. Con esa inversión, que ustedes están viendo una parte volcada aquí, en el departamento San Cristóbal, logramos que todos los santafesinos puedan tener acceso a un servicio de calidad”.Santa Fe es una provincia “que se distingue en el país por el nivel de inversión pública”, manifestó el gobernador y detalló que “por cada peso que invierte el gobierno Nacional en Santa Fe, el gobierno provincial invierte ocho pesos, ocho veces más. Durante el año pasado hemos invertido casi 16.000 millones de pesos y la inversión del gobierno nacional no llegó a los 2.000 millones de pesos”.Por último, el gobernador destacó que “todo esto no se hace solo con la voluntad de un gobierno, se hace con un trabajo en equipo de legisladores, gobiernos locales, instituciones, trabajadores, porque todos tenemos puesta la camiseta de la provincia de Santa Fe”.“Queremos mostrarle a la Argentina que se puede construir una provincia con desarrollo, con equidad social, con inclusión, con respeto a las organizaciones gremiales y diálogo con la oposición, que se puede generar actividad económica sin necesidad de inversiones extranjeras, sino con la obra y la inversión de nuestros empresarios y productores, con el desarrollo del interior, las cooperativas, con el trabajo de muchos pequeños y medianos emprendedores que generan empleo y desarrollo en todo el territorio de la provincia”.OPORTUNIDADESPor su parte, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, agradeció al gobernador por estar presente. "Hoy es un día de fiesta para todos nosotros. Cuando llega al gobierno Binner, lo primero que decide es normalizar la EPE y comienza a dar los pasos de inversiones. Hoy vemos, con 50 mil kilómetros de líneas que tiene la empresa, un servicio aceptable. Esto tiene que ver con niveles gerenciales, con decisiones políticas pero tiene que ver también con los operarios de la empresa, que hoy quiero reconocer más que nunca su tarea y trabajo. Este es el camino que tenemos que seguir porque nos interesa que cada una de las localidades de Santa Fe tenga las oportunidades para crecer, generar empleo y darle valor agregado a la materia prima"."Un día impulsamos el Fondo de Electrificación Rural, se convierte en ley y hoy nos está dando estas primeras respuestas, que son las obras. Lo importante de este fondo es que aportamos todos los que consumimos energía, más aportan los que más consumen pero las obras se hacen en la ruralidad. Gracias gobernador por estas inversiones, los norteños estamos teniendo más oportunidades para poder crecer, para poder quedarnos aquí a hacer grande esta querida provincia de Santa Fe".Por último, el intendente de San Guillermo, Daniel Martina, agradeció la presencia del gobernador y autoridades presentes, porque “es un gusto que estén acá porque se acercan a los problemas, no los ignoran y los tratamos en territorio. Eso es importante para nosotros”.LA OBRAEl presidente de la EPE, Raúl Stival, destacó que esta obra “va a permitir nueve nuevas salidas para San Guillermo, lo que va a hacer que la calidad del servicio mejore notablemente, además de una vinculación con Villa Trinidad de 33 mil voltios, que va a hacer mucho más seguro ese nexo”.Además, mencionó que estos trabajos “se realizan en el marco de las obras impulsadas por el senador Michlig y apoyadas por el gobierno provincial, de más de 190 millones de pesos para todo el departamento. Son obras muy importantes, líneas de vinculación entre localidades, y de media y baja tensión”.“De este modo cumplimos con los que nos pidió el gobernador: que la EPE sea una herramienta de crecimiento y desarrollo para todos los santafesinos”, concluyó Stival.La Estación Transformadora está ubicada en el acceso a la localidad de San Guillermo, sobre la Ruta Provincial Nº 23.La obra contempla la construcción de una barra de 13,2 kV para nueve conexiones que alimentarán a San Guillermo y zonas rurales, y a Villa Trinidad, desde la Estación Transformadora en el nivel de 33 kV, con su correspondiente equipamiento de protecciones y telecontrol, alimentación desde el transformador de potencia.Estos trabajos permitieron sistematizar la red de distribución local, así como también readecuar la alimentación a Villa Trinidad desde la estación transformadora San Guillermo.Los tendidos aéreos y subterráneos ejecutados en esta etapa de la obra totalizan 3.500 metros, ubicados en distintos puntos de la trama de distribución en media tensión.PRESENTESEstuvieron presentes en el acto, además, los ministros de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y de Obras públicas, Pedro Morini; los diputados provinciales Clara García y Edgardo Martino; la presidente del Honorable Concejo Municipal de San Guillermo, Romina López, autoridades y empleados de la Empresa Provincial de la Energía.