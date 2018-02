En enero creció la faena vacuna un 6,6%

En enero, el nivel de actividad de la industria frigorífica vacuna en el país volvió a crecer en términos interanuales, según difundió la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), al registrar una faena total de 1,15 millones de cabezas de hacienda, un número 6,6% mayor a diciembre pasado y 10,3% superior a igual período de 2017."De confirmarse las cifras provisorias, sería el mejor enero de los últimos nueve años y el noveno de los últimos 39 años", sostuvo CICCRA en un informe oficial, en el que resaltó además que el mayor aumento se dio en la faena de hembras, que subió 17,6% interanual, mientras que la de machos lo hizo en 4,9%. "Con estos guarismos, en enero de 2018 la participación de las hembras en la faena fue de 45%, lo que arroja un crecimiento de 2,8 puntos porcentuales al contrastar con enero de 2017", subrayó."El valor de la hacienda en pie comercializada en el Mercado de Liniers se ubicó en $ 27,871 en enero de 2018. En relación a diciembre del año pasado verificó una recuperación de 0,8%, pero se mantuvo por debajo de los niveles alcanzados durante el cuatrimestre agosto-noviembre del mismo año (-3,9% en relación al máximo nominal alcanzado en septiembre)", siguió el estudio, y destacó que entre "enero de 2017 y enero de 2018, el valor promedio de la hacienda experimentó una suba de 18,9, muy por debajo de la inflación general de precios".Durante enero también se registró una fuerte recuperación en el consumo de carne vacuna respecto al año anterior, pues promedió 63,4 kilogramos per cápita al año y se elevó 7% respecto de los niveles que tenía en enero de 2017. Desde septiembre de 2015, según los registros del Ministerio de Agroindustria, que no se registraba un consumo per cápita tan elevado como el registrado el mes anterior.De todos modos, si se toma el consumo promedio móvil de los doce últimos meses, una medida más estable, el consumo doméstico de carne se ubicaba en 58,3 kilos anuales por habitante y quedaba 4,6% por arriba del promedio que se registraba un año atrás. La entidad reflejó que el consumo interno de cortes vacunos siguió beneficiándose con la mayor oferta de carne, que fue de 259.000 toneladas res con hueso el mes pasado y registró un aumento interanual de 10%.