A. Saudita avanzó en plantas de carne

Arabia Saudita reconoció la equivalencia del sistema de habilitación de plantas argentinas exportadoras de carnes y subproductos bovinos, ovinos, caprinos y aviares.El organismo sanitario de Arabia Saudita, Saudi Food and Drug Authority (SFDA), publicó en su página web el reconocimiento, a su equivalente argentino, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que permite habilitar establecimientos nacionales exportadores de carnes bovinas, ovinas, caprinas y aviares, y sus subproductos.Ese reconocimiento es producto de varias negociaciones llevadas a cabo desde el 2014, y que concluyeron en mayo de 2017 en una visita de las autoridades sauditas a nuestro país para verificar el sistema de validación de plantas exportadoras.Durante la visita, el SFDA había adelantado que el Senasa brindaba las garantías necesarias para ser reconocido equivalente y tener potestad en habilitar plantas que deseen exportar al destino árabe.Esta cuestión fue reiterada por las autoridades sanitarias competentes de ese país durante un encuentro bilateral, realizado en el marco de la 85° Sesión General de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)."Este logro refuerza el gran trabajo que venimos llevando a cabo desde el Ministerio con el Senasa para garantizar la calidad e inocuidad de los productos agroalimentarios argentinos, teniendo como resultado la apertura de nuevos mercados de exportación, tan importantes para nuestras economías regionales", señaló el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.Durante 2017, Arabia Saudita ocupó el puesto 16º como país de destino de las exportaciones agroindustriales argentinas, con U$S 633 millones y 3.306.358 toneladas.La balanza comercial agroindustrial registra superávit agrícola a favor de Argentina desde hace por lo menos diez años, con un promedio en exportaciones de U$S 483 millones contra un promedio en importaciones de U$ 18 millones.Los principales productos agroindustriales exportados son maíz, harina de soja, cebada, leguminosas, nabos forrajeros, tortas de girasol, quesos frescos, manteca, miel, garbanzos, maníes y carne aviar, que representaron el 89% del total de las exportaciones argentinas a este destino durante 2017.En tanto, India abrirá su mercado a la importación de gelatina bovina y lana sucia de Argentina y además, se comprometió avanzar en el trigo, frutas y huevos mientras que Agroindustria reclamó por las medidas arancelarias para aceites y legumbres.Fue en el marco del Cónclave de Legumbres 2018, organizado por la Indian Pulses and Grain Association (IPGA), autoridades sanitarias de India adelantaron que próximamente abrirán el mercado para la importación de lana sucia y gelatina bovina de Argentina y anunciaron que analizarán la apertura para algunos alimentos.La noticia se conoció luego de las reuniones oficiales que mantuvo el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, con representantes de los Ministerios de Agricultura y Comercio, así como también con Cámaras y empresas en la ciudad de Nueva Delhi.