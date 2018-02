Corre riesgo de cierre Oil Combustibles

Un momento tristemente histórico atraviesa la refinería petrolera Oil Combustibles. Con 80 años de trayectoria en el mercado argentino, la planta procesadora de crudos livianos y pesados corre riesgo de paralización total de actividades en caso de que en los próximos días no se reactiven las descargas de materia prima. Por falta de fondos a raíz de un embargo millonario, dos buques no pudieron abastecer de petróleo a la planta situada en la localidad de San Lorenzo.Con 400 puestos de trabajo en juego de forma directa y otros 600 empleos afectados de manera indirecta, ayer estaba prevista la llegada a la región de integrantes del directorio de la empresa para reunirse con trabajadores y representantes del Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) de San Lorenzo para informar sobre la situación de la refinería Oil Combustibles.Desde la secretaría de Asuntos Legales de Supeh le anticiparon a El Ciudadano de Rosario que también solicitarán una reunión con los tres veedores judiciales que entienden en el concurso preventivo de la compañía, cuyos activos administra actualmente OP Investments pero que todavía no pudieron transferirse por la inhibición que pesa sobre el Grupo Indalo, según lo dispuso el juez federal Julián Ercolini.Tras un encuentro en diciembre del año pasado con el ministro de Trabajo de Santa Fe Julio Genesini, representantes del Supeh reclamaron “un rol más activo del gobierno provincial” en el conflicto laboral que afecta a los trabajadores de Oil Combustibles, tal como lo señaló el apoderado legal Héctor Hugo Brizuela.“Los nuevos administradores de la empresa tampoco han abonado o realizado plan de pago de la deuda con la Afip”, planteó Brizuela, secretario de Asuntos Legales de Supeh, sobre la comprometidísima situación fiscal de Oil Combustibles, refinería con capacidad del 8 por ciento energético del país.Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre aparecen como figuras visibles del nuevo directorio de la empresa. “El problema es que al tener inhibido al Grupo Indalo, el juez Ercolini reconoce a OP Investments como administradora pero no como propietaria de la refinería”, advirtió Brizuela.La Afip trabó un embargo sobre Oil Combustibles por 300 millones de pesos, de un total de 900 millones que le adeuda al fisco por evasión impositiva. Específicamente, por falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). “Por supuesto que podría faltar combustible. La parada de la planta afectará la provisión en toda la región”, alertó el representante sindical de los trabajadores de la refinería petrolera. (Fuente: El Ciudadano de Rosario)