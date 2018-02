Atlético, para extender la racha

Es el equipo sensación del torneo de Reserva de la B Nacional con 34 puntos de 36 posibles. Los dirigidos por Víctor “Lito” Bottaniz son los únicos que se mantienen invictos con once victorias y un empate. Es el elenco más goleador con 35 y el que menos tantos recibió, apenas 6. Los números, el andar de este segundo equipo de Atlético de Rafaela hablan por sí solos.Este jueves el conjunto de barrio Alberdi estará visitando a All Boys, desde las 9 hs, en uno de los juegos correspondientes a la 13ª fecha.Viajaron 19 futbolistas y el once inicial que pondrá en cancha Bottaniz tendrá a Nahuel Pezzini; Mauro Ferrero, Facundo Meyer, Gastón Barrientos y Roque Ramírez; Santiago Paz, Matías Valdivia y Diego Meza; Enzo Copetti, Matías Godoy y Lucas Quiróz.El banco (uno quedará afuera) estará conformado por: Gabriel Frattini, Agustín Lobos, Santiago Arnaudo, Agustín Zilli, Julián Dragi, Nicolás Toloza, Enzo Bertero y Tomás Bonilla.El “Albo” suma 18 puntos fruto de cinco triunfos y tres empates; perdió 4, le anotaron 18 goles y marcó 22.