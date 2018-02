Más operativos sobre la Ruta 34

En la tarea de cuidar la vida de los rafaelinos, la Municipalidad de Rafaela a través de personal del Area de Protección Vial y Comunitaria desarrolló hoy en horas de la mañana operativos de control vehicular, uno de ellos en Ruta 34 altura Vieytes, con colaboración de Gendarmería Nacional y otro en intersección de las calles Jaime Ferré y Lavalle junto a agentes de policía comunitaria.El resultado de los mismos determinó que se labraron 21 actas por 45 infracciones, 10 de las cuales fueron por el no uso del casco. También se procedió a la retención de una licencia de conducir.De esta manera desde el Estado local se busca una forma de prevenir accidentes de tránsito en la Ruta en una tarea conjunta con personal de Gendarmería que además ha llevado a cabo procedimientos positivos para cortar con la cadena del traslado de droga y evitar que ingrese a Rafaela.Asimismo se procura que los vehículos no crucen los semáforos en rojo con la consecuente peligrosidad que esto genera en la gente que a diario transita el sector.Paralelamente, se desarrollan operativos en las calles de Rafaela para controlar el uso de casco y el respeto de las normas de tránsito para el cuidado de la vida, como el no uso del teléfono celular al momento de la conducción, entre otras.