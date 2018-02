Mauricio Delfabro, en la "Copa Rafaela 2018"

El Club de Planeadores Rafaela desarrolló el último fin de semana largo la “Copa Rafaela 2018” como cierre de las actividades de los festejos de sus 75 años de vida, que cumplió en el pasado mes de noviembre.La competencia, realizada entre el 10 y el 12 de febrero, convocó a 14 pilotos, entre locales y de los clubes de San Francisco, Ceres y Esperanza.Pese una meteorología complicada tuvo dos pruebas que otorgaron puntos sobre tres días posibles de vuelo.El encuentro, avalado por la Federación Argentina de Vuelo a Vela (FAVAV), mantuvo en su organización el nivel de jerarquía acostumbrado por Rafaela.La mañana del sábado 10 comenzó con la llegada de los equipos visitantes y el armado de los planeadores. Pese a las lluvias débiles y el cielo cubierto, la organización siguió adelante con los preparativos para volar ese día, a la espera que mejoren las condiciones para volar sin motor.Más cerca del mediodía, y cuando muchos competidores pensaban que no se podría volar, el clima empezó a mejorar y pasadas las 13:00 comenzaron los despegues.Finalmente, los planeadores lograron realizar una prueba de áreas, con un recorrido por la zona, que completó entre 150 y 110 kilómetros de distancia.La primera ubicación fue para el novel piloto local Franco Fraire, al comando de un Jantar Std 2, quien recorrió sin motor 140 kilómetros a 91 Km/h de velocidad.Fue seguido por Mauricio Delfabro (San Francisco) y Sergio Goddio, también de Rafaela. Al finalizar la jornada, el comentario entre los participantes fue la acertada medida de la organización, comandada desde la dirección por Sergio Stratinar, de preparar las máquinas y no descartar en la mañana la posibilidad de volar, pese a las lluvias que se registraban.1º Franco Fraire (Rafaela - Jantar Std. 3); 2º Mauricio Delfabro (San Francisco - Jantar Std. 3); 3º Sergio Goddio (Rafaela - Std. Cirrus); 4º Eduardo Fassi (San Francisco - ASW 20); 5º Nicolás Ortolano (Ceres - Discus A); 6º Héctor Sosa (San Francisco - ASW 20); 7º Fernando Pais (Rafaela - Ventus A); 8º Aldo Müller (Rafaela - Kestrel 19); 9º Diego Luis García (Esperanza - LS3); 10º Fabián Gorosito (Ceres - Cirrus 17); 11º Gustavo Porral (Rafaela - Génesis 2); 12º Maximiliano Schatzler (Esperanza - Std. Cirrus) y 13º Marcelo Sassia (Rafaela - PW 5).El día domingo no fue posible realizar vuelos debido a las condiciones climáticas desfavorables que incluyeron algunos chaparrones aislados.No obstante, el lunes feriado se presentó con mejor situación por lo que la organización programó un recorrido de áreas con un tiempo mínimo de prueba de 02:30. Esto significa que los planeadores debían estar en prueba luego de partir al menos dos horas y media para tratar de hacer la mayor cantidad de kilómetros al mejor promedio de velocidad posible por las zonas designadas a cubrir.En este caso ganó la prueba Mauricio Delfabro, quien también se adjudicó el campeonato. Lo secundaron en una prueba donde recorrieron entre 200 y 120 kilómetros de distancia a promedios de 80 Km/h los más rápidos, Héctor Sosa y Fernando Pais.1º Mauricio Delfabro; 2º Héctor Sosa; 3º Nicolás Ortolano; 4º Eduardo Fassi; 5º Fernando Pais; 6º Sergio Goddio; 7º Aldo Müller; 8º Gustavo Porral; 9º Franco Fraire; 10º Fabián Gorosito; 11º Diego Luis García; 12º Marcelo Sassia; 13º Fernando Galoppo (Esperanza - Std. Jantar 2) y 14º Maximiliano Schatzler.