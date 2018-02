Se viene festival "Canto por un nuevo amanecer"

El próximo sábado 24 de febrero, desde las 20, en el Complejo del SOIVA (Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines) de Bella Italia, tendrá lugar un Festival folclórico de verano titulado “Canto por un nuevo amanecer”. El mismo se concretará por la suma de voluntades del gremio textil, el Club Deportivo Bella Italia y Raíces de mi Tierra Producciones. Habrá música y danza en vivo, servicio de pulpería para amenizar la noche, que servirá para cerrar la temporada del Sindicato en su concurrido predio. El predio se habilitará desde las 19, y a las 20 dará inicio formal la propuesta artística.La cartelera indica que será una noche folclórica de gran nivel. Desde Santiago del Estero, llegará Claudio Acosta “El Trovador”, desde Córdoba el Dúo “Gualicho”, de Santa Fe, “Karen Folclore”, y los valores locales y regionales Alejandro Bulacio, Alberto Keller, Mistura y Clave Folk. En la danza, serán de la partida El Embrujo Danza Monte, Arte Nativo, Sisayay, Sembrando Sueños y el Grupo de Danzas Amanecer.En caso de mal tiempo el Festival no se suspende, se realiza en instalaciones del Salón de la UOM de Bella Italia.Claudio Acosta nació en Santiago del Estero el 17 de febrero de 1972. Es una de las voces que pertenecen al nuevo movimiento folclórico santiagueño, ofrece un folclore altivo y respetuoso de las raíces, puesto a flor de piel en su entrega y en el singular manejo de su voz.En su repertorio rescata obras de autores de la talla de Pablo R. Trullenque, Juan Carlos Carabajal, Felipe Corpos y Jacinto Piedra entre otros e interpreta con autoridad composiciones de su propia autoría.Ha editado cuatro trabajos discográficos, “La Rebelión de los Sueños” (UTOPIA 2006), “Soplo de Sal” (producción independiente 2008), “Cuando mi Alma pide hablar” (Crystal Music 2012) recibiendo el galardón de estar postulado para los Premios Gardel a la Música 2013 como Mejor Album Solista Masculino y “Herencia y rezabaile”, trabajo que está presentando actualmente.En tanto Gualicho es un dúo integrado por Sergio Bazán y Mauricio Fernández, quienes combinan sus talentos vocales en una sólida propuesta musical, desde Córdoba y para todos los escenarios del país.Con la compra de la entrada anticipada, SOIVA dispuso que la gente (no socios) puede ingresar al predio desde las 10 de la mañana para hacer uso de las piletas y pasar un excelente día al aire libre con todas las comodidades que el Sindicato ofrece; y coronar la jornada con el Festival. Por otra parte, se aclara que la gente que esté pasando el día en el predio (afiliada o no), no tendrá que abonar entrada.El costo de la General es de $ 100 y las anticipadas se pueden solicitar en Radio Raíces de mi Tierra FM 91.9 (Lavalle 84, Piso 1, oficina 13). También a los teléfonos de la emisora 03492 - 570701/ 15413086. También en la sede del Sindicato textil de calle Lamadrid 136 y en Bella Italia: Almacén El Indice (J.M. de Rosas 61, frente a la escuela, de 7 a 13:30 y de 17 a 22).Vale destacar que el Festival cuenta con el auspicio de la Comuna de Bella Italia y del senador Alcides Calvo.