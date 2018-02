Debut con gol para Lucas Albertengo

El ex jugador de Atlético de Rafaela e Independiente, Lucas Albertengo, hizo su debut en el fútbol mexicano con Rayados en el partido del Monterrey ante Dorados en el Estadio BBVA Bancomer y consiguió su primer tanto antes que se cumplan los dos minutos de juego.A tan solo un minuto de juego, el "Flaco" de Egusquiza anticipó a un defensor rival adentro del área y empujó con la cabeza la pelota a la red. Abrió el marcador a favor de su equipo, dirigido por Antonio Mohammed, en la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa México 2018.La situación contractual de Albertengo lo vincula con Independiente hasta el 2020. Actualmente se encuentra a préstamo en el club mexicano y volverá al "Rojo" al cabo de un año. Si Monterrey lo quisiera, deberá desembolsar 7 millones de dólares, monto de la cláusula de rescisión.Mohamed aprovechó el buen momento del equipo albiazul en el torneo copero para darle descanso a jugadores como Rogelio Funes Mori, Dorlan Pabón, José Basanta y Celso Ortiz.El atacante argentino tiene dos semanas de trabajo en el equipo regiomontano y no había sido considerado debido a que su pase internacional aún no estaba en México.