A continuación se trascriben las principales frases del discurso de Hugo Moyano en el cierre del acto que encabezó en el centro porteño.- "Pese a todos los disparates que se dijeron en los medios, no estoy implicado en ningún tema de corrupción, por ahora. En ninguna denuncia".- "Si tuviera un problema, tengo las suficientes pelotas para defenderme solo".- "No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón".- "No soy muy valiente, pero lo disimulo bien. No me verán arrugar en nada".- "Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país porque les quieren quitar la dignidad a los trabajadores".- "A los jubilados los han engañado con la reparación histórica. Todo lo que anuncian es mentira".- "Moyano no es nada. ¿Quién es Moyano? ¿Saben por qué es algo? Porque es representante de los trabajadores".- "Quiero decirle al Presidente una frase que escribió un premio nobel mexicano. No me acuerdo su nombre. La frase dice: Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria ".- "Los que quieren la pacificación del país son los trabajadores, pero la paz solo se hace con salarios dignos".- "Están hipotecando el país. Señor Presidente, termine de hacerle caso a los CEOs del Gabinete".