Empezaron las multas en el Turismo Carretera

Pasó la primera fecha del Turismo Carretera y TC Pista en el autódromo "Ciudad de Viedma" y tras esa competencia se resolvieron aplicar estas sanciones económicas por parte de la CAF:"Aplicar la multa de pesos seis mil, por no haber respetado la velocidad máxima en la calle de boxes a los siguientes pilotos de TC: José Manuel Urcera, Matías Rossi y Carlos Okulovich, la que deberán depositar por cuenta y orden de la ACTC dentro de los treinta (30) días de notificados, a la Fundación Favaloro y comunicar el cumplimiento de la misma al Departamento Deportivo."Aplicar la multa de pesos seis mil, por no haber participado en la firma de autógrafos en boxes a los siguientes pilotos de TC: Luis José Di Palma y Gastón Mazzacane, la que deberán depositar por cuenta y orden de la ACTC dentro de los treinta (30) días de notificados, a la Fundación Favaloro y comunicar el cumplimiento de la misma al Departamento Deportivo."Aplicar la multa de pesos seis mil, por no haber respetado la velocidad máxima en la calle de boxes a los siguientes pilotos de TC Pista: Emmanuel Tufaro, Luciano Trappa, Martín Vázquez, Juan Cruz Benvenuti y Juan Pablo Barucca, la que deberán depositar por cuenta y orden de la ACTC dentro de los treinta (30) días de notificados, a la Fundación Favaloro y comunicar el cumplimiento de la misma al Departamento Deportivo".